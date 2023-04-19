Президент обратился к казахстанцам по поводу воды

Касым-Жомарт Токаев на совещании в правительстве указал, что Казахстан может войти в категорию "крайне нуждающихся в воде" стран. В этой связи он призвал казахстанцев бережнее относиться к водным ресурсам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент заявил, что на воду есть спрос, и вопрос водообеспечения является актуальным для Казахстана.

"Казахстану требуется в три раза больше воды на доллар производимого ВВП, чем России или США, и в шесть раз больше, чем засушливой Австралии. Анализ работы предприятий, ответственных за централизованное управление водохозяйственными объектами, показал их низкую эффективность", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что займы от международных финансовых организаций на реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем должным образом не осваиваются.

Глава государства указал, что и граждане должны быть бережливыми.

"Чем больше вы потребляете, тем больше вы платите. Это справедливая и простая позиция, которая учит людей быть бережливыми. Жители развитых стран знают цену всему. Бережливость стала их образом жизни. Детей учат не тратить попросту воду с раннего возраста. Наши граждане тоже должны быть бережливыми. Особенно мы должны потреблять экономно воду. Я постоянно говорю, что нехватка воды растет. Эксперты считают, что к 2040 году спрос на воду вырастет на 50%. К 2050 году Казахстан может войти в категорию "крайне нуждающихся в воде" стран", – мотивировал президент.

По его данным, сейчас в стране более 600 тысяч человек нуждаются в чистой питьевой воде. Это очень актуальный вопрос не только для жителей сел, но и для городского населения.

"Инфраструктура крупных городов не отвечает растущему из года в год спросу. Даже в столице нехватка воды стала ощущаться очень сильно. Одна из главных причин – увеличение строительства. Если мы не будем бережливыми, мы не сможем устранить дефицит, даже если запустим новые объекты водоснабжения". Касым-Жомарт Токаев

Указал президент и на кадровый вопрос.

"Правительство определило базовый вуз для подготовки специалистов водной отрасли. Теперь необходимо перезагрузить саму систему управления. "Казводхоз" следует переформатировать в финансово стабильную организацию. Она возьмет на себя лидирующую роль в трансформации водной отрасли", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев остановился и на закредитованности населения.

Он также призвал решить проблему бродячих собак.



