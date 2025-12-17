#Казахстан в сравнении
Общество

К казахстанцам с важным призывом обратился президент

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:06 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 17 декабря 2025 года на торжественном мероприятии в Акорде, призвал использовать ресурсы рационально, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что наши граждане тоже должны проявлять ответственность.

"Электричество, тепло и вода – жизненно важные ресурсы, которые следует использовать рационально. Это общее требование к экономике в целом. Расточительство недопустимо. Как говорится, "бережливость – ключ к процветанию". Бережливость должна стать чертой национального характера и частью новой культуры нашего общества. Ваш самоотверженный труд – незыблемая гарантия энергетической независимости Казахстана. В Справедливом, Чистом и Сильном Казахстане такие настоящие люди труда, как вы, заслуживают самого высокого признания", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что на торжественном мероприятии в Акорде глава государства поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание.

Почему мы не должны покупать электроэнергию у других стран, рассказал Токаев

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важная задача, стоящая перед правительством и акиматом, – модернизация электростанций в Алматы в 2026 году. Это, по его словам, "позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе".

Динара Халдарова
Читайте также
Позволит снизить уровень загрязнения воздуха в Алматы: Токаев назвал важную задачу правительства и акимата
11:45, Сегодня
Позволит снизить уровень загрязнения воздуха в Алматы: Токаев назвал важную задачу правительства и акимата
Президент Казахстана высказался о геополитической и экономической ситуации в мире
18:04, 24 июня 2025
Президент Казахстана высказался о геополитической и экономической ситуации в мире
"Важнейший исторический рубеж": президент Казахстана о 35-летии Декларации о государственном суверенитете
13:46, 24 октября 2025
"Важнейший исторический рубеж": президент Казахстана о 35-летии Декларации о государственном суверенитете
