Президент поручил обновить внешнюю политику и концепцию нацбезопасности страны

Фото: akorda.kz

Выступая 19 апреля 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что требуются совершенно новые подходы к обеспечению национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, как отметил президент, "следует актуализировать соответствующую стратегию". "Обновления требует и Концепция внешней политики страны, которая принималась в совершенно других геополитических условиях. Сегодня в мире произошли серьезные изменения. Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона на международной арене". Касым-Жомарт Токаев В Астане 19 апреля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Читайте также Нужна ли в Казахстане полиция по защите животных, рассказала министр экологии

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