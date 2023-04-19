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Президент поручил обновить внешнюю политику и концепцию нацбезопасности страны

Концепция внешней политики Казахстана требует обновления – Токаев Фото: akorda.kz
Выступая 19 апреля 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что требуются совершенно новые подходы к обеспечению национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, как отметил президент, "следует актуализировать соответствующую стратегию".

"Обновления требует и Концепция внешней политики страны, которая принималась в совершенно других геополитических условиях. Сегодня в мире произошли серьезные изменения. Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона на международной арене".Касым-Жомарт Токаев

В Астане 19 апреля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

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