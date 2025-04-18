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Общество

О вопиющих случаях массового отравления детей в Мангистау высказался Касым-Жомарт Токаев

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:49 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 18 апреля 2025 года на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, заявил, что имеются недостатки в системе здравоохранения региона, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, несмотря на снижение младенческой смертности в области, по сравнению с ситуацией в стране этот показатель остается на высоком уровне. По его словам, в регионе отмечается снижение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, однако сохраняется высокий удельный вес запущенных случаев онкологии. В целом, как заметил Касым-Жомарт Токаев, наблюдается низкий уровень укомплектованности бригадами скорой помощи.

"Следует особо сказать о вопиющих случаях массового отравления детей в образовательных организациях. Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году – 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области. Поручаю правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся. Следует выстроить качественную работу с организациями, обслуживающими учреждения образования".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что акимат не должен допускать таких случаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:49
Массовое отравление школьников в Мангистау: стала известна причина

Ранее Касым-Жомарт Токаев озвучил главную проблему Мангистауской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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