Сколько денег потратили казахстанские семьи на кафе и рестораны

Рост цен на готовую еду не изменил потребительские привычки казахстанцев. Данные по расходам семей на питание вне дома озвучили в Бюро национальной статистики. Вслед за удорожанием меню жители страны увеличили и свои затраты: сразу на 44,8%, сообщает Zakon.kz.

В среднем в 2022 году одна казахстанская семья потратила на питание в кафе и ресторанах 50,4 тысячи тенге. Для сравнения: в 2021 году эти расходы составляли 34,8 тыс. тенге.



Удивительно, но расходы увеличивались тогда, когда на улице была непогода. Например, в январе-марте прошлого года средние затраты семьи на питание вне дома выросли сразу на 24,2%, составив 11,6 тыс. тенге.

Почти такой же скачок произошел и в четвертом квартале: +25,9% к расходам, а квартальная сумма – уже 15 тыс. тенге, пишет Energyprom.kz.

С 2019 по 2021 год цены на еду в кафе, столовых и ресторанах росли не так быстро, как цены на продукты в целом. Сильнее всего подорожал эконом-сегмент общепита, а именно обеды в столовых и фастфуд: на 27,9% и 20,9%, соответственно. Ужин в ресторане за прошлый год стал дороже на 20,2%.

По последним данным, продукты подорожали на 12% за год в Казахстане.