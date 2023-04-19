Насколько подорожает газ в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Кабмина анонсировал рост цен на газ в ближайшее время. В первое время, по его словам, рост идет в 5-10 тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, что будет с ценами на сжиженный газ, так как некоторые эксперты высказывают мнение, что в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом.

"Мы вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим такой тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа. Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы рынок перекрываем за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправления с экспортных потоков на внутренний рынок. То есть этот объем растет, если был небольшой объем, то теперь мы говорим о достаточно существенных объемах – десятках тысяч тонн – только для покрытия внутреннего дефицита", – заявил министр.

Проблема, по его словам, кроется в цене: при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена – 50 тенге. В итоге заведомо компании работают в убыток.

Министр привел для сравнения цены в России – там они, по его данным, в два раза выше, порядка 120 тенге, а в Таджикистане – при переводе на тенге – составляют 177 тенге.



"Там реально рыночная цена. Исходя из мировой практики, для того, чтобы стимулировать (производство. – Прим. ред.) сжиженного газа как автомобильного топлива, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, они применяют коэффициент 70% от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный, и те автолюбители, которые сейчас переводят автомобили, они должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут. (Тому есть. – Прим. ред.) масса факторов экономических, связанных и с дефицитом газа, необходимости импорта в будущем более дорогого или поставки на внутренний рынок по экспортным ценам газа", – перечислил глава Минэнерго.

Он также прокомментировал вопрос о том, насколько может повыситься цена на газ.

"Это компетенция АЗРК. Сейчас цена разнится по регионам. Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю 5-10 тенге – не больше, исходя из социальной ситуации. Ну а потом глава государства поручил определить период, за который мы выйдем хотя бы на себестоимость. Если правительство с АЗРК, с депутатами определят период, в течение трех лет мы перейдем на рыночную цену, или в четыре, два года. В течение этого времени, как будут сделаны расчеты, мы эту динамику цен вам предоставим. Первый возможный рост – на 5-10 тенге – может произойти в самое ближайшее время. Это месяц, два, три", – добавил Саткалиев.

Справедливая цена на газ, по его оценке, при себестоимости, которая больше 70 тенге, "хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и доходность акционеров".

4 апреля стало известно, что дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане.