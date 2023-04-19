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Башенный кран переломился пополам в Астане

Башенный кран переломился пополам в Астане Фото: gov.kz
В Астане 19 апреля башенный кран переломился пополам. Никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента КПБ МЧС РК, предварительная причина аварии перегруз.

"19 апреля ориентировочно в 09:25, на строительном участке ТОО Inshaat Invest "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", расположенный по адресу: город Астана, ж.м. Комсомольский, улица Ақын Сара 53 участок, во время подъема груза произошел облом секции башенного крана QTZ-63 (владелец крана ИП Капитал)", – говорится в сообщении

В настоящее время на месте работают сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по городу Астана.

Башенный кран

Фото: gov.kz

Департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии с участием представителей местных исполнительных органов и других заинтересованных лиц.

В феврале 2022 года в столице упал башенный кран. Погиб машинист крана. 

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Анастасия Стативкина
Астана
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