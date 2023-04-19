Глава Минэнерго высказался о ходе переговоров с бастовавшими нефтяниками в Астане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 19 апреля рассказал о ходе переговоров с нефтяниками, которые ранее устроили забастовку в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев отметил, что есть ряд требований, которые были поставлены представителями компании "БерАли".

"Они требовали в первую очередь трудоустройство в компанию "Озенмунайгаз". Но понятно, что есть определенный порядок, согласованный с жителями, – там 9 тыс. человек в очереди. Поставили вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в порядок приема на работу. Но мы сказали КМГ, что это требует обязательного обсуждения с местными жителями, то есть если они будут согласны вносить изменения, то соответствующие меры будут приняты", – отметил министр.

Также, по его словам, нефтяники требовали обеспечить стабильными рабочими местами на три года.

"Сегодня уже в выступлениях вице-премьера прозвучало, что мы готовы, мы первыми предложили эту инициативу. Сохранение заработных плат, коллективный договор, который бы включал серьезный пакет помощи – это и оздоровление, и 13-я зарплата, то есть это такой мощный экономический стимулирующий пакет, и объективно он отличается от тех условий оплаты труда, которые есть по Казахстану. Тем не менее в целях урегулирования мы рассматриваем возможность предоставления таких беспрецедентных условий труда", – подчеркнул глава Минэнерго.

Указал он и на требования, связанные с обеспечением охраны труда и безопасности производственного процесса, и требование со стороны представителей компании "БерАли" по повышению стоимости услуг этого предприятия. Последнее, заявил министр, решается в правовом поле.



"Эти требования сейчас находятся на рассмотрении, и сейчас речь идет о трудоустройстве их в другие компании. Представители эти выбирают, в какую компанию идти, в какую не пойти. В целом, идет, считаю, в конструктивном ключе диалог, и у меня есть пока осторожный оптимизм, что этот вопрос в конструктивном ключе разрешится". Алмасадам Саткалиев

По его словам, власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство.

"Все начиналось с хозяйственного спора, я не могу однозначно утверждать, что они стали инструментом, скорее всего, речь идет о том, что в результате того, что данная компания проиграла тендер и вывесила объявление о том, что у нее нет возможности в силу того, что они проиграли тендер, вас содержать, была какая-то инициатива, может быть, среди рабочих и сама компания участвовала в этом процессе. Я пока не могу утверждать окончательно, что вылилось в приезд в Астану. Тем не менее кто-то им оплатил билет, кто-то оплатил автобусы, доставку на место, кто-то предоставил им спальные мешки, освещение в СМИ, то есть вот это все, считаю, не просто так было сделано. Думаю, соответствующие госорганы на определенном этапе разберутся с этими подходами", – резюмировал министр энергетики.

10 апреля в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". В полиции Астаны прокомментировали митинг.

Позже всех отпустили, сообщив, что переговоры пикетчиков и властей продолжатся, жанаозенцы уехали домой.



О пикете нефтяников в Астане высказался и глава "КазМунайГаза".



