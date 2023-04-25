Как в Казахстане и за его пределами решают проблемы, связанные с последствиями изменения климата

Согласно отчету Управления климатических исследований, за последнее столетие в стране наблюдалось увеличение средних температурных значений на 1,7 градуса Цельсия, что превышает среднемировой показатель.

Это привело к изменению характера осадков, увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений в Казахстане, а также ускорению таяния ледников.

Казахстан также уязвим к последствиям опустынивания: из-за чрезмерного выпаса скота, сокращения лесных угодий и неустойчивых методов ведения сельского хозяйства более 80% его земель находятся в зоне риска. Эти факторы уже привели к снижению биоразнообразия и продуктивности земель. Кроме того, перед страной стоит проблема нехватки воды. По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Казахстан входит в число 20 стран с наибольшим дефицитом водных ресурсов в мире.

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Для решения этих проблем Казахстан принимает множество мер. Например, еще в апреле 2016 года состоялось подписание и ратификация Парижского соглашения. С 1995 года страна активно участвует в обсуждениях по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). В 2012 году Казахстан запустил Программу партнерства "Зеленый мост", направленную на содействие устойчивому развитию как внутри страны, так и во всей Центральной Азии.

Для того, чтобы вдохновлять все больше людей искать возможности для создания и развития устойчивых инициатив, в 2008 году Объединенные Арабские Эмираты учредили Zayed Sustainability Prize. В рамках премии получают признание и награждаются малые и средние предприятия, некоммерческие организации и школы, которые предлагают инновационные и вдохновляющие устойчивые решения в категориях "Здравоохранение", "Продовольствие", "Энергетика" и "Вода". В этом году была учреждена новая категория "Климат". Она создана для поощрения малых и средних предприятий, а также некоммерческих организаций, чьи действия направлены на борьбу с последствиями изменения климата.

Фото: unsplash

При общем призовом фонде в размере 3,6 млн долларов, в первых пяти направлениях – "Здравоохранение", "Продовольствие", "Энергетика", "Вода", и "Климат" – победитель получает 600 тыс. долларов. В категории "Школы" каждый из шести победителей, представляющих шесть регионов, награждается премией в размере 100 тыс. долларов для дальнейшего развития проектов.

На сегодняшний день признания Zayed Sustainability Prize удостоились 106 лауреатов, которые оказали положительное влияние на жизнь более 378 млн человек по всему миру. Запуск категории "Климат" совпадает с Годом устойчивого развития ОАЭ – инициативой, направленной на ускорение устойчивого развития в регионе в соответствии с национальной стратегией страны. Категория также предваряет 28-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет в ОАЭ в конце этого года. Поддерживая инновационные и устойчивые инициативы организаций для решения климатических проблем, премия может помочь ускорить создание более устойчивого будущего для Казахстана, региона и всего мира.

Если вы являетесь представителем малого или среднего бизнеса, НКО или средней школой, которые разрабатывают инновационные проекты, мы призываем вас подать заявку на получение премии Zayed Sustainability Prize. Крайний срок продлен до 23 мая 2023 года. Пожалуйста, посетите веб-сайт Zayed Sustainability Prize, чтобы получить дополнительную информацию о праве на участие и о том, как подать заявку.

Задать вопросы относительно премии и получить поддержку при заполнении заявки можно обратившись по почте zayed@actionprgroup.com.

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