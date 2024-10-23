Бездымное будущее: как наука решает проблему курения

Осенью 2024 года компания "Филип Моррис Интернешнл" закончила масштабное исследование в 37 медицинских учреждениях стран мира, которое доказало: у курильщиков сигарет, полностью перешедших на нагреваемый табак, наблюдаются положительные изменения в показателях здоровья, сообщает Zakon.kz.

О том, как современные инновационные системы нагревания табака меняют не только здоровье, но и мировоззрение курильщиков, рассказывает исполнительный директор "Филип Моррис Интернешнл" (ФМИ) Яцек Ольчак.

– Яцек, многие знают, что компания "Филип Моррис Интернешнл" в далеком 1993 году была первым инвестором в Казахстане. Что для вас значит работа в нашей стране?

– Действительно, мы уже 31 год работаем в Казахстане. И за такое долгое время мы стали частью экономики страны так же, как Казахстан стал частью нашей души, нашей стратегии, нашей жизни. Я прекрасно помню, как в 1993 году в Казахстане было зарегистрировано инвестиционное соглашение с "Филип Моррис" через приобретение Алматинской табачной фабрики – как раз тогда я начал работать в этой компании.

Если говорить о нашем вкладе в развитие Казахстана, то это намного больше, чем просто прямые инвестиции.

Во-первых, мы входим в ТОП-10 налогоплательщиков страны и мы единственная FMCG-компания в этом списке. Во-вторых, уже несколько поколений казахстанцев работают в нашей компании (в 2024 году в казахстанском филиале работает 843 человека), и некоторые из них получили и получают ответственные международные назначения – тем самым мы делаем вклад в развитие человеческого капитала. Наконец, в-третьих, мы смотрим не только на то, как наш бизнес функционирует в стране, мы задумываемся об экспортном потенциале – то есть мы развиваем внешнюю торговлю Казахстана.

– Яцек, ваша флагманская система нагревания табака запустилась в Казахстане в 2017 году. Какое ваше общее видение по развитию бездымных продуктов в нашей стране?

– В Казахстане, насколько я знаю, все больше и больше курильщиков переходят на бездымные изделия. В стране сегодня около 4 млн курильщиков традиционных сигарет, а пользователей нагреваемого табака уже больше 500 тыс. И сегодня перед нами очень важный вопрос: как показать оставшимся курильщикам сигарет свои инновационные решения, позволяющие переключиться на менее вредные продукты.

– Некоторые активисты говорят о бездымных продуктах как о способе привлечь новых потребителей табачной продукции. Что вы можете ответить на такие заявления?

– Здесь следует обратиться к данным "Филип Моррис" за все время с момента начала коммерциализации нагреваемого табака, а также посмотреть данные от независимых и государственных источников в Великобритании, США и других странах.

В первую очередь, бездымные продукты решают проблему курения для потребителей традиционных сигарет.

Во-вторых, в странах, где правительства ограничивают бездымные продукты, автоматически растут продажи обычных сигарет, то есть увеличивается вред для здоровья граждан. А в государствах, где бездымные продукты разрешены и регулируются, мы видим постепенное падение продаж сигарет. Так что закономерно возникает вопрос: по какому из сценариев будет двигаться Казахстан с его 4 млн курильщиков?

В-третьих, давайте, задумаемся: в чем действительно состоит проблема для курильщиков с точки зрения науки? А наука свидетельствует, что никотин не является главным источником вреда для курильщика – основной вред наносят токсичные вещества в дыме. Именно дым является причиной развития онкологии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Когда мы говорим о бездымных продуктах – мы говорим о снижении вреда, потому что исключается дым и связанные с этим токсины.

– Какие страны больше всех продвинулись в достижении бездымного будущего? И какие ключевые причины можно выделить?

– В первую очередь, результата добиваются те страны, где курильщики имеют доступ к бездымным альтернативам. Здесь есть важный момент: курильщики в этих странах имеют доступ к информации о бездымных альтернативах и их преимуществах в сравнении с сигаретами. Ведь если донести до курильщика научно-доказанную информацию о различиях между сигаретами и бездымной продукцией, в большинстве случаев курильщик сделает правильный выбор – перестанет курить сигареты. Это то, что мы наблюдаем сегодня в Японии, Литве, Польше и других странах.

– В начале мы упомянули о том, что в сентябре этого года "Филип Моррис" представил результаты двухлетнего клинического исследования. В нем особый упор делается на различия в девяти биомаркерах у курильщиков и пользователей нагреваемого табака. Что это за результаты?

– Это было трехмесячное исследование в разных клиниках мира – всего 37 медицинских клиник. Результаты показали статистически значимую положительную разницу по девяти биомаркерам потенциального вреда (biomarkers of potential harm – BoPH) у тех, кто переключился с сигарет на системы нагревания табака более двух лет назад, по сравнению с теми, кто продолжал курить сигареты.

После этого результаты исследования мы подали для изучения в Управление продуктов питания и лекарств США (US FDA), которое затем авторизовало нашу систему нагревания табака в качестве продукта со сниженным воздействием на здоровье курильщика.

Во время следующей фазы (на протяжении 12 месяцев) мы подтвердили, что у бывших курильщиков, полностью перешедших на нагреваемый табак, наблюдаются позитивные изменения в показателях здоровья. И это было очередным важным доказательством существенного потенциала в снижении вреда для курильщика.

То есть, в рамках разных стадий исследования биомаркеров мы видели положительные изменения у пользователей нагреваемого табака в сравнении с продолжавшими курить сигареты.

В целом исследование показало, что взрослые курильщики, которые переходят на систему нагревания табака, подвергаются меньшему воздействию вредных веществ и демонстрируют положительные изменения в показателях многих биомаркеров потенциального вреда, связанных с курением. Эти изменения сопоставимы с наблюдаемыми при отказе от курения.