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Общество

Температурный рекорд 81-летней давности побит в Казахстане

погода, рекорд, март, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 18:05 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали интересную статистику. Как оказалось, март 2025 года стал одним из теплых за последнее десятилетие в Казахстане. Температурный фон по стране в среднем превысил климатическую норму на 1-5°C, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в период с 16 по 22 марта в ряде регионов страны были обновлены температурные рекорды, зафиксированные всего пару лет назад, а именно в 2023 году, который за всю историю метеонаблюдений в Казахстане считается самым теплым.

Так, на метеостанции (МС) Уральск 16 марта была зафиксирована по-настоящему весенняя погода, температура воздуха составила +19,2°C, что значительно выше климатической нормы (+12,1°C).

На МС Актобе 17 марта также наблюдалось ощутимое потепление – воздух прогрелся до +13,4°C (+9,3°C).

На МС Петропавловск 18 марта температурные значения достигли +10,9°C, обновился рекорд 2023 года (+4,0°C), 19 марта температура составила +12,6°C, существенно обойдя предыдущий максимум для этой даты, зафиксированный в 2015 году (+4,2°C).

На МС Кокшетау 18-19 марта столбик термометра поднялся до отметки +11,9°C, тем самым обновив рекордное значение 2013 года (+7,4°C) и 1970 года (+6,1°C) соответственно.

На МС Костанай 18 марта воздух прогрелся до +9,1°C, обновив рекорд 2023 года (+5,1°C), а 19 марта температура повысилась до +14,0°C, что оказалось выше чем в 2020 году (+6,2°C).

На МС Павлодар 18 марта максимальная температура воздуха составила +8,8°C, тем самым был установлен новый температурный максимум, в 2007 году температура повышалась до +6,6°C, 20 марта столбик термометра поднялся до отметки +14,4°C, обновив рекорд 2016 года (+10,2°C).

На МС Караганда 19 марта температура достигла отметки +10,1°C, превысив максимальное значение 2013 года (+8,2°C).

На МС Астана 20 марта температура составила +9,1°C, что стало самым высоким показателем для этой даты, превзойдя прежнее значение 2016 года (+7,1°C).

Метеорологи уточнили, что на юго-востоке и востоке страны также были зафиксированы новые максимальные значения температуры воздуха.

На МС Алматы 18 марта температура достигла +19,5°C, обновлен рекорд 2001 года (+19,2°C), 21 марта показатель максимальной температуры воздуха составил +24,8°C, тем самым обновив раннее установленный максимум 2018 года (+23,1°C).

21 марта в Восточно-Казахстанской области на МС Семей днем воздух прогрелся до +14,6°C, что превзошло исторический максимум 81 летней давности 1944 года (+10,8°C).

На МС Усть-Каменогорск температура достигла +15,9°C, что стало новым рекордом, обновив показатель максимального значения 2010 года (+10,3°C).

В марте также отмечались экстремальные погодные явления.

В разных регионах наблюдались резкие перепады температуры воздуха, туманы, метели и шквалистые ветры.

Например, 5 марта на АМС Малыбай в Алматинской области наблюдались очень сильные порывы юго-западного ветра до 34 метров в секунду.

7 марта на МС Тараз отмечался ветер 31-33 метров в секунду.

10 марта в Акмолинской области на МС Ерейментау отмечалась низовая метель видимостью 200-500 м и продолжительностью 15 часов.

14 марта в Актюбинской области на МС Кос-Истек, 14-15 марта на МС Карабалык наблюдался туман, с ухудшением видимости до 50 м.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила -2,5°C, что теплее климатической нормы на 3,5°C (норма -6,0°C).

"2 марта, несмотря на официальное начало весны, морозы еще давали о себе знать – ночью температура воздуха опустилась до -18,9°C. Однако к концу марта температура постепенно повысилась, достигнув максимума днем 30 марта +12,0°C, и на фоне яркого солнца можно было почувствовать первые признаки тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 18:05
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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