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Хирурги пришили оторванный палец мальчику в Алматы

операция Фото: пресс-служба Детской городской клинической больнице №2 города Алматы
В детской городской клинической больнице № 2 города Алматы впервые провели сложнейшую операцию реплантации пальца кисти ребенку. Так, 9-летнему мальчику пришили пятый палец руки, который ему оторвало во время уличной травмы, сообщает Zakon.kz.

Экстренную операцию выполнили заведующий отделением травматологии Ерлан Садырбалин совместно  с микрохирургами Сергеем Косаревым  и Александром Смолянкиным. Шансы спасти палец были крайне малы.

Операция длилась около 5 часов. Это очень кропотливая работа. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить палец. Они под операционным микроскопом сшивали ткани и сосуды, соединяли  поврежденные пальцевые артерии, нервные волокна очень малого диаметра, были восстановлены кость, сухожилия, вены и кровообращение в присоединенном пальце.

"Для проведения такой операции необходима современная микрохирургическая техника: требуется микроскоп, микрохирургический инструментарий и очень тонкий шовный материал, который сложно увидеть невооруженным глазом, все это имеется у нас во 2-й детской больнице. Нам пришлось шить сосуды диаметром 1.2 мм. Без должной подготовки, оборудования, инструментов и расходных материалов проведение таких операций невозможно".Заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлан Садырбалин

Профессионально выполненная реплантация позволила избежать возможных рисков, вернуть подвижность, чувствительность поврежденной части кисти. В течение 8 дней мальчик получал стационарное лечение, палец полностью прижился. 

Редкую операцию пациенту с непрекращающимся носовым кровотечением провели в Алматы.

 

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