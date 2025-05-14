Фермеру из Австрии провели уникальную операцию, вернув ему палец

В государственной больнице Фельдкирха в Австрии провели уникальную трансплантацию. Междисциплинарная команда врачей пришила 50-летнему фермеру большой палец ноги вместо пальца на руке, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Kronen Zeitung, мужчина потерял большой палец на руке из-за стремительно развившейся инфекции, вызвавшей сепсис.

"На первый взгляд, это была мелкая травма – просто царапина. Но все развилось невероятно быстро", – рассказал один из руководителей операции Кристиан Кнехт.

По его словам, операция, длившаяся восемь часов, стала первой подобной процедурой в крупнейшей больнице региона. Две хирургические бригады одновременно работали над забором пальца с ноги и подготовкой места имплантации на руке, затем поменялись задачами. Врачи соединили кости, сухожилия, сосуды и даже нервы так, чтобы рука в итоге была максимально функциональной.

"Искусство этой операции – в балансировке между восстановлением функции руки и защитой функции ноги", – отметил хирург Кнехт.

Как уточняется, пациент покинул стационар через 10 дней. За прошедшее время он смог вернуться к работе на ферме. Специалисты говорят, что чувствительность в новом пальце будет восстанавливаться около года, но уже в данное времясейчас он может захватывать мелкие предметы.

Ранее сообщалось, что жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца.