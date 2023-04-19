В Казахстане усилится спрос с госаппарата – эксперт о совещании в правительстве

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Еркин Тукумов высказался о прошедшем совещании по социально-экономическому развитию страны, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что после избрания нового правительства это фактически первое расширенное заседание с участием президента. Но это не рядовая встреча, поскольку участие в ней принимали все члены правительства, акимы и другие ответственные лица страны.

"Президент еще раз подчеркнул, что страну ожидают серьезные социальные и экономические реформы, и задачи стоят фундаментального характера. Страна на пороге капитальных изменений к лучшему, но для этого нужно всему правительству, государственному аппарату, засучив рукава, серьезно работать. Старые методы уже не работают", – сказал Еркин Тукумов.

Глава института стратегических исследований отметил два важных момента, которые вызывают вопросы. Один из них – стратегическое планирование.

"Президент говорил, что у нас до сих пор нет четкого стратегического планирования. Происходят фундаментальные изменения во всем мире, наши стратегии отстают. Здесь задача – адаптировать наши стратегии к глобальным изменениям и изменениям внутри страны", – пояснил эксперт.

Еще один момент – это человеческий капитал. По его словам, вопрос в том, кто будет воплощать все идеи и реформы, озвученные президентом.

"В нашем госаппарате, к сожалению, еще не все поняли, что нужны новые подходы к работе. Будет усиливаться спрос с сотрудников, возможно, нужны будут новые люди, которые смогут справиться с работой". Еркин Тукумов

19 апреля в Казахстане прошло совещание по социально-экономическому развитию страны, где Касым-Жомарт Токаев заявил, что многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. А связано это с отсутствием ответственного отношения к работе, низкой активностью многих госслужащих и руководителей госорганов.

