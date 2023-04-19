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Токаев: Главный камень преткновения – низкое качество реализации реформ

глава государства, выступление Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев остановился на пробелах в осуществлении реформ. По сути, главным камнем преткновения в получении ощутимых результатов стало низкое качество их реализации, сообщает Zakon.kz.

По мнению главы государства, причины разные.
"Это отсутствие ответственного отношения к своей работе, низкая активность многих госслужащих и руководителей госорганов. И это особенно проявляется в ходе освоения бюджетных средств. Свою работу такие чиновники ориентируют не на качество исполнения, а на своевременное снятие поручения с контроля. Результат налицо", – сказал президент.
Многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. Это нужно признать, отметил Токаев. В этой связи правительству потребуется воля для искоренения старых методов работы.

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны. 

Президент поручил разработать новый Национальный план развития. 

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