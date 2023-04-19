Токаев: Главный камень преткновения – низкое качество реализации реформ

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев остановился на пробелах в осуществлении реформ. По сути, главным камнем преткновения в получении ощутимых результатов стало низкое качество их реализации, сообщает Zakon.kz.

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