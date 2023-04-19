Отвез за 40 тыс. тенге: появились подробности приключений иностранца в Алматы

Администратор в гостевом доме Dobri Dom Роман Акбаров рассказал подробности инцидента иностранца и таксиста в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, гость, не зная языка, доверился таксисту в аэропорту и приехал в пункт назначения. Администратор отметил, что гражданин Индии прилетел в Казахстан с женой и 3-летней дочкой.

"Я проводил жену и ребенка, удивился еще, почему так долго шел супруг. На улице минус пять. Пришел к таксисту и увидел, что напряженно гость общался. Я понял, что ему объявили сумму, от которой у него квадратные глаза, – 40 тысяч тенге", – рассказал Роман Акбаров.

Турист ответил, что у него билет из Индии до Алматы стоит 43 тысячи тенге.

В итоге администратор попросил таксиста, чтобы он снизил цену и показал примером приложение агрегатор такси: бизнес-класс стоил 6500 тенге, при этом у него машина была максимум комфорт-класса. Это было в 6:30, тарифы также были не завышены. Но таксист настойчиво продолжал требовать 40 тысяч, не желая уступать.

"Потом он связал меня якобы с каким-то руководителем своим, тот сообщил, что у них такие цены, они работают в аэропорту, и что они там какие-то 5 тыс. платят", – рассказал Роман.

Администратор отметил, что они уже порядка пяти лет встречают гостей. Для нас иностранцы – почет.

"Это не первый прецедент, я настойчиво попросил, чтобы таксист опустил цену до 15 тыс. тенге, но тот сказал: "Нет, давай 20 тыс. тенге, и я поехал".

В общем, администратор отдал таксисту 15 тыс. тенге и тот уехал.

Роман отметил, что предупредил их руководителя, что выложит видео в социальные сети. Если вдруг он требовал лишнего, пусть народ рассудит. На что тот сказал, делай что хочешь.





После администратору позвонил начальник административного управления аэропорта и сказал, что 15 тыс. тенге вернут. И что водителя задержали. Также он попросил, чтобы гость приехал в аэропорт и забрал деньги.



"Я объяснил, что ехать далеко и дорого, 5 тыс. тенге как минимум отдаст доехать до аэропорта, 5 тыс. тенге обратно потратит, 5 тыс. сэкономит, но при этом потеряет полдня. Турист приехал в Алматы всего на два дня. Этот вопрос не решен, поэтому сегодня вечером, вроде как, обещают деньги вернуть". Роман Акбаров

Как отметил администратор, это не первый инцидент с иностранными туристами. Три года назад одним туристам выставили счет за такси в 150 евро. А вот гостям из Германии – 100 долларов.

Турист из Индии приехал с семьей в Алматы насладиться красотами. Он мечтает попасть на Чарынский каньон, увидеть Шымбулак, Кольсайские озера.

Администратор со своей стороны постарался сгладить ситуацию и отправил их за свой счет на Медеу. Они обрадовались. Также предложил им поехать забрать ту сумму, которую обещали вернуть, но они пока выбрали поездку на Медеу.

По словам администратора, водителя привлекли к административной ответственности.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что таксист требует за поездку с иностранца 40 тыс. тенге. Он привез его в гостевой дом в Наурызбайском районе Алматы.