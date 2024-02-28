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Как в Алматы решили спасать иностранцев от поездок из аэропорта за 40 тыс. тенге

Как в Алматы будут бороться с таксистами у аэропорта Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова рассказала, как будут решать проблему с таксистами, которые возят иностранных туристов из аэропорта за баснословные суммы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Алматы с частой периодичностью происходят случаи, когда таксисты у аэропорта пытаются наживаться на иностранных туристах.

Буквально в апреле прошлого года в полицию обратился 43-летний гражданин Германии с просьбой принять меры в отношении водителя такси, который отвез его из аэропорта до гостиницы по завышенной цене – 45 000 тенге. Тогда водителя такси нашли и он возместил ущерб в полном объеме.

После произошел еще один подобный случай. На этот раз водитель такси обманул гражданина Индии на 40 тыс. тенге. Хотя цена поездки по адресу из аэропорта бизнес-классом составляла 6 тыс. тенге.

В Управлении туризма города придумали, как обезопасить иностранцев от жадных алматинских таксистов.

"В связи с участившимися случаями неправомерных действий таксистов, в терминалах Международного аэропорта Алматы мы вывесили информационные стенды с указанием тарифов такси. Кроме того, в зоне таможенного контроля иностранным гражданам раздают информационные вкладыши в паспорта", – рассказала руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

В течение двух недель Управление туризма проводило анализ стоимости такси от аэропорта до города. И в целом тарифы на пассажирские перевозки варьировались от 1200 до 12 000 тенге, в зависимости от расстояния до пункта пребывания и класса такси. Однако стоит уточнить, что это не фиксируемая цена, поскольку стоимость поездок может меняться с учетом погоды или спроса.

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