"Бавария" – "Манчестер Сити": сенсационный камбэк или окончательный разгром?
"Бавария"
Тухель уверенно начал на новом месте. В дебютном матче нового тренера "Бавария" обыграла "Боруссию" со счетом 4:2 и вернулась на лидерскую позицию в Бундеслиге. Однако последующие выступления вызывают сомнения. "Красные" вылетели из Кубка Германии и пропустили сразу три мяча от "Манчестер Сити" в первом туре четвертьфинала. С таким крупным счетом "Бавария" не проигрывала в Лиге чемпионов с 2017 года.
В случае победы "Бавария" станет лишь пятым клубом в истории Лиги чемпионов, который сумел пройти в следующий этап плей-офф после пропуска трех и более голов. Поражение тоже будет показательным – баварцы всего дважды проигрывали оба матча на вылет в самом престижном чемпионате Европы. По словам Тухеля, команда намерена добиться триумфа с помощью командного духа, эффективности и энергии.
"Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" как никогда агрессивен. Сколько бы раз "Арсенал" не вырывался вперед, подопечные Гвардиолы продолжают сокращать расстояние. Никто не удивится, если "горожане" все-таки сумеют дожать команду-сенсацию в красном и защитить титул действующего чемпиона Премьер-лиги. Но на этом амбиции клуба не заканчиваются. Возможно, именно в этом сезоне "МанСити" завоюет свой первый титул Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне "горожане" особенно блистают в атаке. Один только Эрлинг Холлан оформил 47 голов. Однако победа не дастся легко. Стоит учитывать, что "Манчестер Сити" выиграл только один из последних шести матчей на выезде в чемпионате. С дебютным трофеем на горизонте Гвардиола не станет рассчитывать на преимущество в три гола и продолжит давить на ворота соперника. Плохая новость для "Баварии", но хорошая для зрителей – матч будет результативным.
Интересные факты:
- "Бавария" побеждала с разницей в три и более мяча в 5 из 9 домашних матчей Лиги чемпионов.
- "Манчестер Сити" не проигрывал на протяжении 10 матчей во всех чемпионатах.
- В столкновениях между "Баварией" и "Манчестер Сити" в среднем забивается тригола.