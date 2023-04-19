"Бавария" – "Манчестер Сити": сенсационный камбэк или окончательный разгром?

Уже завтра определятся последние полуфиналисты Лиги чемпионов. В центре внимания – столкновение "Баварии" и "Манчестер Сити" со значительным преимуществом в пользу команды Гвардиолы. Расскажем подробнее, в каком состоянии находятся клубы перед ответственным матчем.

"Бавария"

Тухель уверенно начал на новом месте. В дебютном матче нового тренера "Бавария" обыграла "Боруссию" со счетом 4:2 и вернулась на лидерскую позицию в Бундеслиге. Однако последующие выступления вызывают сомнения. "Красные" вылетели из Кубка Германии и пропустили сразу три мяча от "Манчестер Сити" в первом туре четвертьфинала. С таким крупным счетом "Бавария" не проигрывала в Лиге чемпионов с 2017 года.

В случае победы "Бавария" станет лишь пятым клубом в истории Лиги чемпионов, который сумел пройти в следующий этап плей-офф после пропуска трех и более голов. Поражение тоже будет показательным – баварцы всего дважды проигрывали оба матча на вылет в самом престижном чемпионате Европы. По словам Тухеля, команда намерена добиться триумфа с помощью командного духа, эффективности и энергии.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" как никогда агрессивен. Сколько бы раз "Арсенал" не вырывался вперед, подопечные Гвардиолы продолжают сокращать расстояние. Никто не удивится, если "горожане" все-таки сумеют дожать команду-сенсацию в красном и защитить титул действующего чемпиона Премьер-лиги. Но на этом амбиции клуба не заканчиваются. Возможно, именно в этом сезоне "МанСити" завоюет свой первый титул Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне "горожане" особенно блистают в атаке. Один только Эрлинг Холлан оформил 47 голов. Однако победа не дастся легко. Стоит учитывать, что "Манчестер Сити" выиграл только один из последних шести матчей на выезде в чемпионате. С дебютным трофеем на горизонте Гвардиола не станет рассчитывать на преимущество в три гола и продолжит давить на ворота соперника. Плохая новость для "Баварии", но хорошая для зрителей – матч будет результативным.

Интересные факты:

"Бавария" побеждала с разницей в три и более мяча в 5 из 9 домашних матчей Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" не проигрывал на протяжении 10 матчей во всех чемпионатах.

В столкновениях между "Баварией" и "Манчестер Сити" в среднем забивается тригола.

Коэффициенты от Parimatch:

"Бавария" – 2.65, Ничья – 3.85, "Манчестер Сити" – 2.48