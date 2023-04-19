Представитель ФРС подвергла критике создание цифрового доллара

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Мишель Боумен считает, что цифровой доллар может нанести вред финансовой системе США, сообщает Zakon.kz

Управляющая ФРС Мишель Боумен скептически относится к возможности введения цифрового доллара США.

Выступая в Джорджтаунском университете во вторник, 18 апреля, Боумен подчеркнула, что существует "риск того, что цифровая валюта центрального банка не только откроет возможности, но и может стать потенциальным препятствием для свободы, которой американцы пользуются в выборе того, как использовать и инвестировать деньги".

По словам Боумен, если цифровая валюта не будет спроектирована основательно, с учетом всех рисков, это может нарушить работу банковской системы, частную жизнь и конфиденциальность данных пользователей, а также потенциально нанести ущерб потребителям и предприятиям, и представлять весьма большие риски для финансовой стабильности.

"Мы должны убедиться, чтобы защита конфиденциальности данных потребителей, встроенная в сегодняшние платежные системы, распространялась на будущие системы", – отметила Мишель Боумен.

Спикер полагает, что необходимо также рассмотреть вопрос о том, сможет ли в действительности цифровая валюта предоставить населению более привлекательную альтернативу наличным.

Она также не исключила, что недоработанная цифровая валюта может сократить возможности для кредитования и повысить стоимость капитала в экономике.

Отметим, что рост интереса к цифровым валютам со стороны центральных банков наблюдается в последние несколько лет. Центробанки уже предприняли шаги, чтобы начать изучение потенциального использования цифровых валют в своих странах.

В начале марта Резервный банк Австралии объявил о запуске пилотного этапа для своей цифровой версии австралийского доллара под названием eAUD.

В совместном заявлении с Австралийским исследовательским центром Digital Finance Cooperative банк сообщил, что он пригласил несколько компаний для изучения 14 вариантов использования eAUD, в том числе для облегчения офлайн-платежей, создания токенизированных счетов-фактур для предприятий и даже аукционов по продаже скота.

Согласно исследованию МВФ, проведенному в прошлом году, развитие цифровых валют центральных банков – это глобальное явление. К августу 2022 года Центральный банк Багамских Островов и Центральный банк Нигерии официально запустили цифровые валюты.

По данным Atlantic Council, на сегодняшний день уже 11 стран запустили цифровые валюты, помимо упомянутых, в их число входит Ямайка, а также 8 стран восточной части Карибского бассейна.

Согласно информации Atlantic Council, ожидается, что в 2023 году более 20 стран предпримут значительные шаги по пилотному внедрению цифровых валют. Так, Таиланд, Бразилия, Индия, Южная Корея, Россия и возможно Европейский центральный банк, намерены продолжить или начать пилотные испытания в 2023 году. К слову, 18 из стран G20 в прошлом году уже находились на продвинутой стадии разработки цифровых валют.

Казахстан входит в число стран, где разработка и пилотное тестирование цифровой валюты идут полным ходом. В 2022 году уже прошлое успешное тестирование платформы для цифрового тенге, а уже к концу текущего года цифровой тенге может стать доступен для ряда потребителей.