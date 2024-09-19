Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Биткоин подскочил в цене после снижения ставки ФРС США

биткоин, цена, курс, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:06 Фото: Freepik
Курс биткоина превысил 62 тыс. долларов США после новостей о снижении ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В среду, 18 сентября, курс биткоина (BTC) превысил отметку в 62 тыс. долларов после снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

По данным WorldCoinIndex, скачок криптовалюты произошел после заявления Федеральной резервной системы США (ФРС США) относительно процентных ставок. Отмечается, что центробанк США снизил свою базовую процентную ставку на 0,5%, что стало первым снижением ставки за несколько лет. Ожидается, что до конца года может также произойти дополнительное снижение ставок.

биткоин, курс, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:06

Фото: Google Финансы

В сообщении подчеркивается, что криптовалюты в целом положительно реагируют на сигналы смягчения денежно-кредитной политики. Так, вслед за решением ФРС акции, связанные с криптоиндустрией, также показали рост. В частности, акции Coinbase Global (COIN) выросли более чем на 2%, а MicroStrategy (MSTR) – более чем на 5%.

В WorldCoinIndex добавили, что несмотря на кратковременное превышение порога в 70 тыс. долларов в июле, биткоин с трудом удерживал импульс, часто опускаясь ниже отметки в 60 тыс. долларов за последние месяцы. Однако изменение денежно-кредитной политики ФРС может сигнализировать о более благоприятной среде для цен на цифровые активы в ближайшем будущем.

Ранее эксперты проанализировали, как снижение ставки ФРС США повлияет на экономику Казахстана.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Что произошло с долларом на торгах 19 сентября
руки и деньги
На среднюю зарплату в Казахстане можно быть богачом в Иране и нищим в Эстонии
лосось на столе
В Казахстане ожидается рост цен на красную рыбу и икру
Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Всемирные игры кочевников
Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: