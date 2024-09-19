Биткоин подскочил в цене после снижения ставки ФРС США

Курс биткоина превысил 62 тыс. долларов США после новостей о снижении ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В среду, 18 сентября, курс биткоина (BTC) превысил отметку в 62 тыс. долларов после снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

По данным WorldCoinIndex, скачок криптовалюты произошел после заявления Федеральной резервной системы США (ФРС США) относительно процентных ставок. Отмечается, что центробанк США снизил свою базовую процентную ставку на 0,5%, что стало первым снижением ставки за несколько лет. Ожидается, что до конца года может также произойти дополнительное снижение ставок.

Фото: Google Финансы

В сообщении подчеркивается, что криптовалюты в целом положительно реагируют на сигналы смягчения денежно-кредитной политики. Так, вслед за решением ФРС акции, связанные с криптоиндустрией, также показали рост. В частности, акции Coinbase Global (COIN) выросли более чем на 2%, а MicroStrategy (MSTR) – более чем на 5%.

В WorldCoinIndex добавили, что несмотря на кратковременное превышение порога в 70 тыс. долларов в июле, биткоин с трудом удерживал импульс, часто опускаясь ниже отметки в 60 тыс. долларов за последние месяцы. Однако изменение денежно-кредитной политики ФРС может сигнализировать о более благоприятной среде для цен на цифровые активы в ближайшем будущем.

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