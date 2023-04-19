Спрос налицо: зачем Токаев собрал министров и акимов и почему растет инфляция

19 апреля состоялось расширенное совещание президента Казахстана с участием представителей всех уровней власти. Это первое выступление Касым-Жомарта Токаева после избрания нового правительства. Политологи выразили мнение о встрече и дали оценки сделанным заявлениям, сообщает Zakon.kz.

В совещании, помимо президента, приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, спикеры обеих палат парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

Основной темой выступления Касым-Жомарта Токаева стало социально-экономическое развитие страны. Президент затронул ряд актуальных для казахстанцев вопросов.

Так, Токаев говорил о том, что люди нуждаются в доступной и хорошей медицинской помощи, при этом в системе здравоохранения много нерешенных проблем.

Также глава государства высказался о недостаточной прозрачности деятельности Фонда медстрахования, которая, по его мнению, приводит к росту расходов на здравоохранение, число дорогостоящих диагностических услуг увеличивается.

Президент считает, что:

Нужно воспитывать творческих людей, готовых к изменяющимся требованиям и созданию светлого будущего.

Страна не показывает улучшений в качестве среднего образования за последние 10 лет согласно исследованию PISA по 80 странам.

Одна из проблем в казахстанской сфере образования заключается в односторонней оценке образования детей.

Участились тяжкие преступления против детей – в школе, на улице и даже дома. Плохие условия заставляют студентов совершать самоубийства. Необходимо усилить меры защиты прав женщин и детей законодательно.

Необходимо увеличить доходы и повысить качество жизни в селах.

Акимы должны повышать качество жизни в сельских районах через развитие социальной и инженерной инфраструктур, а также обеспечивать жителей чистой водой и стабильным электричеством.

Каждый регион имеет свои проблемы, но акимы не всегда верно оценивают риски и принимают решения своевременно.

Существует проблема недоверия населения к маслихатам.

Государство будет помогать нуждающимся через создание рабочих мест и упреждающую социальную политику, а не только выплатой пособий.

К 2050 году Казахстан рискует оказаться в числе вододефицитных стран.

Реформы не работают из-за плохого качества их выполнения. Многие чиновники и руководители не проявляют достаточной активности и ответственности в своей работе, особенно при расходовании государственных денег.

Нужны совершенно новые подходы к обеспечению национальной безопасности.

Кроме перечисленного, Касым-Жомарт Токаев уделил внимание вопросам экономического развития страны. Президент подчеркнул, что Казахстан застрял в "ловушке среднего дохода", а также высказался о повышении цен на бензин и дизтопливо.

Говоря о закредитованности населения, Токаев подчеркнул, что люди таким образом пытаются выжить во времена инфляции.

Отдельный блок глава государства посвятил облику городов Казахстана, которые, по его мнению, выглядят плохо. Для их дальнейшего качественного обустройства он посоветовал акимам ходить пешком по своим городам и населенным пунктам.

Президент не обошел вниманием и события в Жанаозене.

10 апреля из Жанаозена в Астану приехали бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "ОзенМунайГаз", дочерней компании КМГ. Они проводили несанкционированный митинг перед зданием Минэнерго и АО "КазМунайГаз". Позднее представители КМГ провели переговоры с ними. 11 апреля стало известно, что в полицию Астаны доставили организаторов и активных участников акции в связи с нарушением митингующими закона "О мирных собраниях". После этого в Жанаозене жители собрались на площади и потребовали отпустить задержанных в столице. К жанаозенцам обратился аким города, который призвал всех к спокойствию. Утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, после чего были задержаны 24 человека. Но после профилактической беседы их отпустили домой. В этот же день в КМГ заверили, что жанаозенские работники освобождены и уехали домой. Через неделю, около пяти утра 17 апреля, во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали шестеро.

Упомянув эти два события, президент отметил, что необходимо оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва.

По мнению главы государства, в западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди желают работать исключительно в нефтяной сфере, и это неправильно.

Он полагает, что когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться. Поэтому необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности. Но для этого надо разработать специальный план.

В своей речи Токаев уделил внимание и реформе ОСИ (объединение собственников имущества), подчеркнув, что с ней "сильно ошиблись". Напомним, казахстанцы должны перейти с кооперативов собственников квартир (КСК) на ОСИ до 1 июля 2023 года. Но, как отмечают специалисты, переход может усугубить проблемы собственников квартир и усилить социальное недовольство. По их мнению, планируя реформу управления жилищным сектором, в правительстве не учли некоторые нюансы. Особенно сложная ситуация возникает с управлением проблемными домами.

Беспокоит президента и внутренняя безопасность Казахстана в текущей геополитической ситуации. Токаев отметил, что в мире происходят серьезные изменения, поэтому безопасности следует уделить особое внимание. В этой связи президент поручил разработать новые подходы к обеспечению национальной безопасности.

От слов – к делу

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров поделился впечатлениями от речи президента. По его словам, в стране произошли крупные политические реформы, и теперь нужно создать условия, чтобы конвертировать основные моменты политической трансформации в конкретные социально-экономические результаты.

Он считает, что в целом Токаев в своем выступлении старался акцентировать внимание государственного аппарата на необходимости серьезных реформ в стране.

"Президент сказал, что каждый госслужащий должен стать государственником-реформатором. Поэтому нужно менять стиль работы, начиная от Кабинета министров и заканчивая акимами сел, другого выхода нет. Сейчас нам нужно проводить экономические реформы, заниматься диверсификацией экономики, тарифами", – сказал Ерлан Саиров.

Депутат отметил, что Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на том, что все усилия государства должны быть направлены на сохранение и повышение качества жизни населения. Поэтому, по его мнению, основной смысл совещания заключался в том, чтобы результаты политических реформ перешли к тренду устойчивого экономического роста.

Саиров пояснил, что на экономику Казахстана сейчас влияет внешняя нестабильная обстановка: это замедление роста мировой экономики, инфляция.

"Поэтому Казахстану следует создать защитные механизмы, чтобы огородить население от повышения цен и других неблагоприятных экономических условий, которые сегодня касаются всего мира. Это и инфляция, и девальвация". Ерлан Саиров

Он добавил, что сейчас Казахстану нужно сокращать зависимость от импорта, особенно в сельском хозяйстве. Провести диверсификацию таким образом, чтобы все необходимые населению сельхозпродукты, товары производились в Казахстане. А для этого нужно создать экономические, финансовые и другие стимулы, чтобы люди занялись сельским хозяйством не только в традиционном смысле, но и внедряли ноу-хау.

"Наша республика не должна оставаться сырьевым придатком других стран. Это говорит о том, что сельское хозяйство нужно развивать посредством новых технологий. В Казахстане в скором времени может быть дефицит воды, и в этом отношении наших сельхозпроизводителей уже сейчас нужно ориентировать на то, чтобы перейти на самые инновационные методы ведения сельского хозяйства. Это и есть то условие, которое позволит Казахстану стать одним из крупных поставщиков продуктов сельского хозяйства на внешние рынки на примере Израиля", – заключил депутат.

Замкнутый круг

Пока же цены на продукты неизменно растут, что заметил и президент. "Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика", – подчеркнул он, отметив, что более половины трат населения в месяц приходится на продукты питания. Как предполагает президент, действия правительства становятся недостаточными: запретительные и ограничительные меры действуют только временно.

"Можно сказать, что такие шаги не позволят избавиться от неприятностей раз и навсегда, даже усугубив проблему. Реального результата в развитии сельского хозяйства и промышленности нет. Вот и основная причина пищевой инфляции. Объем производимого в стране товара недостаточен для обеспечения внутреннего спроса. Зависим от импорта". Касым-Жомарт Токаев

Экономический обозреватель Мадия Торебаева указала, что заявление главы государства не является новым. О необходимости снижения уровня инфляции и стабилизации цен на продукты питания президент говорит практически в каждом своем выступлении, отметила она.

Так, в конце марта Токаев поставил перед правительством четкие цели – обеспечить экономический рост на уровне 4-5% и снизить к концу года инфляцию вдвое.

"Требования, на мой взгляд, обоснованные, только мало осуществимые без жесткого регулирования. Главная и основная причина в том, что мы импортируем инфляцию, а без решения вопросов собственного производства эта ситуация продолжится, приобретая мультипликативный эффект, – это когда рост инвестиционного спроса сопровождается увеличением спроса на потребительские товары. Проблема в том, что мы так и не слезли с сырьевой иглы и используем нефтяные деньги, чтобы субсидировать импорт товаров, в том числе и продукты питания. То есть при отсутствии собственного производства мы импортируем товары из дальнего и ближнего зарубежья, соответственно, растет и уровень инфляции. Удерживание тенге удешевляет импортные товары. При этом доходы населения тоже падают. Получается замкнутый круг". Мадия Торебаева

По словам обозревателя, начиная с 2019-го государство, пытаясь увеличить доходы населения, буквально заливало в рынок деньги. Но сегодня эти инструменты не работают. На фоне высокой инфляции добавление денег в рынок лишь увеличит проблемы.

"Если говорить о казахстанских производителях, то очевидно, что их продукция не может конкурировать с импортными товарами. Во-первых, потому, что потребитель голосует ногами и деньгами, выбирая то, что подешевле и качеством получше. Во-вторых, чтобы разомкнуть замкнутый круг, нужно поддерживать отечественного производителя, субсидировать его". Мадия Торебаева

По мнению спикера, государство оказывает поддержку, но каких-то видимых подвижек не наблюдается, и здесь возникает очень много вопросов – либо деньги не доходят до производителя, либо приходят слишком поздно, либо в малых количествах, либо слишком много каких-то иных помех.

"В-третьих, субсидии для отечественного производителя идут из Нацфонда (который чтобы решить проблему продает нефтедоллары), к примеру, в размере 10% от себестоимости производимого товара или продукта, и это не является решением проблемы. Погашая с доходов кредиты или беря технику в аренду, производитель в итоге получает мизер и не может расширить производство, и соответственно проигрывает импорту. Как итог, не появляются новые рабочие места, доходы населения не растут. А значит, Нацфонд опять продает валюту, наращивая субсидии по импорту. И мы снова попадаем в очередной вираж замкнутого круга". Мадия Торебаева

Старые методы уже не работают

Подытожить итоги совещания Токаева с представителями власти можно мнением директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркина Тукумова. Эксперт отметил, что можно с уверенностью сказать: в Казахстане налицо усиление спроса с госаппарата.

"Президент еще раз четко подчеркнул, что страну ожидают серьезные социальные и экономические реформы, и задачи стоят фундаментального характера. Страна на пороге капитальных изменений к лучшему, но для этого нужно всему правительству, государственному аппарату, засучив рукава, серьезно работать. Старые методы уже не работают". Еркин Тукумов

Глава Института стратегических исследований обозначил два важных момента, которые вызывают вопросы. Один из них – стратегическое планирование.

"Президент говорил, что у нас до сих пор нет четкого стратегического планирования. Происходят фундаментальные изменения во всем мире, наши стратегии отстают. Здесь задача – адаптировать наши стратегии к глобальным изменениям и изменениям внутри страны", – пояснил он.

"Еще один момент, – продолжил спикер, – человеческий капитал". По его словам, вопрос в том, кто будет воплощать все идеи и реформы, озвученные президентом.

Как подчеркнул Еркин Тукумов, в государственном аппарате еще не все поняли, что нужны новые подходы к работе. Будет усиливаться спрос с сотрудников, возможно, нужны будут новые люди, которые смогут справиться с поставленными задачами.