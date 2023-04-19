В Рудном у мужчины нашли крупную партию синтетических наркотиков
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При проведении оперативно-розыскных мероприятий у 32-летнего горожанина обнаружено 12 свертков наркотического средства, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, позже были обнаружены тайники, которые сделал задержанный в парковой зоне города.
"В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в кухонном шкафу изъято еще 70 расфасованных пакетов с наркотическим средством. Общий вес синтетики – около 30 г", – говорится в сообщении.
В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Подозреваемый водворен в ИВС.
Отметим, что в Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю.
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