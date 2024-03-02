Астанчанина задержали с крупной партией наркотиков в машине

Полицейские в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Дармек" остановили на перекрестке улиц Богенбай батыра и Кумисбекова автомобиль Kia Rio. 41-летний водитель признался, что везет 67 свертков наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП города, при обыске стражи порядка нашли 52 свертка с синтетическим средством "Мефедрон", 15 свертков "Марихуанны".

По словам водителя, марихуану он приобрел через Telegram-канал. При раскопке закладки, он, помимо заказанного наркотического вещества, дополнительно нашел свертки с синтетикой, которые забрал и спрятал в автомобиле.

"В настоящее время по факту приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта наркотических средств в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП". Пресс-служба ДП г. Астаны

Фото: пресс-служба ДП города Астаны

С 26 февраля на территории города проводится ОПМ "Дәрмек". С начала ОПМ на территории столицы зарегистрировано 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Проверено 118 аптек, 5 складов, 12 лечебно-профилактических учреждения. Из незаконного оборота изъято 2 кг. 539 грамм различного вида наркотических средств.

Ранее сообщалось, что мешки с наркотиками на 540 млн тенге изъяли в подпольной лаборатории в Астане.