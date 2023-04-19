Индонезия планирует ввести туристический налог
Фото: pixabay
Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил о том, что страна планирует ввести туристический налог для посетителей острова Бали, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Bangkok Post, средства с налогов планируют направить на восстановление природных объектов, которые страдают от большого потока туристов. Сроки и величина налога пока еще обсуждаются.
Однако известно, что таким образом власти хотят сохранить манговые заросли и коралловые рифы.
По словам министра, идею о налоге они позаимствовали у властей Таиланда.
Отметим, что в начале марта в Таиланде ужесточили наказание для туристов-нарушителей. Кроме того, туристов ждут штраф и тюрьма за ввоз фруктов в страну.
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