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Индонезия планирует ввести туристический налог

Индонезия Фото: pixabay
Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил о том, что страна планирует ввести туристический налог для посетителей острова Бали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Bangkok Post, средства с налогов планируют направить на восстановление природных объектов, которые страдают от большого потока туристов. Сроки и величина налога пока еще обсуждаются.

Однако известно, что таким образом власти хотят сохранить манговые заросли и коралловые рифы.

По словам министра, идею о налоге они позаимствовали у властей Таиланда.

Отметим, что в начале марта в Таиланде ужесточили наказание для туристов-нарушителей. Кроме того, туристов ждут штраф и тюрьма за ввоз фруктов в страну.

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