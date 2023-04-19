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В Астане наградили подростка за помощь в поимке преступника

полиция Фото: polisia.kz
Начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев наградил 14-летнего подростка, проявившего мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступника, сообщает Zakon.kz.

Став свидетелем противозаконных действий, Зангар Ниязов, ученик 8 класса средней школы № 49, не испугался, а отреагировал грамотно и решительно. Руководитель столичной полиции в торжественной обстановке вручил подростку грамоту.

"Проявленная смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки. И в этом большая заслуга ваших родителей, учителей, воспитавших вас отзывчивыми, способными прийти на помощь в любую минуту", – сказал Тулебаев.

Ранее сообщалось, что 8-классник стал свидетелем разбойного нападения на женщину, произошедшего в вечернее время по улице Кеменгерулы. Услышав, что она звала на помощь, подросток, не испугавшись, подбежал к ней, поинтересовался в порядке ли она, а сам в это время позвонил другу, чтобы тот сообщил о случившемся в полицию. Затем мальчик остановил проезжающие машины, чтобы взрослые помогли женщине. Спустя несколько минут подъехала патрульная полиция. Подросток описал приметы нападавшего и показал полицейским в какую сторону направился мужчина.

Стражи порядка задержали по горячим следам 30-летнего мужчину.

"Департамент полиции города Астаны выразил благодарность неравнодушному жителю за проявленную бдительность, отзывчивость и помощь в раскрытии преступления. Порой деятельность полиции невозможна без поддержки и содействия граждан. Поступок восьмиклассника в очередной раз доказывает, как важно порой не оставаться в стороне", – отметили в департаменте.

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