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Законодательство РК

Астанчанина наградили за помощь в поимке преступников

полиция наградила астанчанина за помощь в поимке преступника, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 19:11 Фото: polisia.kz
12 сентября полицейские поблагодарили астанчанина за помощь в поимке преступников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, житель столицы с балкона своей квартиры увидел, как два человека оставляют "тайник", предположительно, с наркотиками. Мужчина сообщил об этом в полицию.

"Если вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также лиц, к ним причастных, вы можете сообщить на анонимные телефоны доверия управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Астаны. В дневное время 716393, круглосуточно 8-777-771-63-93 или 102. Анонимность и конфиденциальность гарантированы", – заявили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что ранее казахстанка помогла полицейским поймать лихача.

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