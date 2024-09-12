Астанчанина наградили за помощь в поимке преступников

12 сентября полицейские поблагодарили астанчанина за помощь в поимке преступников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, житель столицы с балкона своей квартиры увидел, как два человека оставляют "тайник", предположительно, с наркотиками. Мужчина сообщил об этом в полицию.

"Если вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также лиц, к ним причастных, вы можете сообщить на анонимные телефоны доверия управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Астаны. В дневное время 716393, круглосуточно 8-777-771-63-93 или 102. Анонимность и конфиденциальность гарантированы", – заявили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что ранее казахстанка помогла полицейским поймать лихача.