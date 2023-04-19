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В Павлодарской области пропавшая женщина найдена мертвой в степи

полиция Фото: polisia.kz
19 апреля недалеко от крестьянского хозяйства "Турсын" в снегу обнаружено тело 34-летней жительницы города Экибастуза, пропавшей без вести 16 апреля, без признаков насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Назначена СМЭ.

"16 апреля жители села Бескауга выехали на своей автомашине марки ВАЗ-2104 в степной массив на поиски пропавшего скота КРС. Около 19:00 супруг вернулся к машине и стал ждать супругу. Не дождавшись ее, мужчина обратился с полицию. Стоит отметить, что накануне в селе была сильная метель и практически нулевая видимость", – говорится в сообщении.

В поисках были задействованы три единицы техники, четыре поисковые группы, в числе которых личный состав УП г. Экибастуза, сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители. Поиски велись в степном массиве близлежащих населенных пунктов. Ориентировки разосланы во все городские и районные отделы полиции.

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