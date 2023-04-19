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В Костанайской области зарегистрированы случаи кори

зарегистрированы случаи кори Фото: pixabay
Лабораторно подтвержденные случаи кори зарегистрированы в Костанайской области. Заболевание подтвердилось у двоих детей в возрасте двух лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала заместитель руководителя ведомства Гулим Досумова на брифинге в региональной службе коммуникаций, зафиксированные случаи вирусного заболевания завезли из-за границы. Об этом сообщили специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

Досумова уточнила, что заразившиеся дети были не привиты по причине отказа родителей от вакцинации.

"При проведении эпидемиологическое расследование установлено, что дети находились на территории Российской Федерации. Данные случаи расцениваются как завозные".Гулим Досумова

В целом по республике ситуация по кори сложная, сообщили в ведомстве. Так, по состоянию на 18 апреля зарегистрировано 182 случая, где из числа заболевших более 70% – не привиты против кори по причине отказов и медицинских отводов.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, по итогам трех месяцев этого года в Костанайской области сложилась относительно благополучная эпидемиологическая ситуация. Не зарегистрированы случаи краснухи, эпидемического паротита, коклюша, дифтерии, менингококковой инфекции, серозного менингита, острых парентеральных гепатитов.

"Отмечено снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами на 5,7%, острыми кишечными инфекциями – на 16,1%, ротавирусными инфекциями – на 10 случаев, сальмонеллезом – на 3 случая, чесоткой – на 7 случаев, дерматомикозами – на 5 случаев, педикулезом – в 1,3 раза, коронавирусной инфекцией – в 24,4 раза", – отмечает Досумова.

При этом отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 45,9%, гриппом – на 10 случаев, скарлатиной – в 4,7 раза, ветряной оспой – на 30 %, вирусным гепатитом А – на 9 случаев, туберкулезом – на 33%, бруцеллезом – на 7 случаев, эхинококкозом – на 2 случая, энтеробиозом – в 1,4 раза, аскаридозом – в 3,5 раза.

Ранее на заседании Центризбиркома вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала об осложнении эпидемиологической ситуации по кори в Казахстане. 

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Оксана Житникова
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