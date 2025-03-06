С начала этого года в Костанайской области зарегистрировали 21 случай заболевания аскаридозом. Большинство случаев –15 – выявлено среди детей до 14 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, эта инфекция на территории региона регистрируется ежегодно. К примеру, в 2024 году за аналогичный период было выявлено 17 случаев заболевания.

"Аскаридоз – это заболевание из группы гельминтозов, которое вызывают нематоды (круглые черви) – аскариды. Характеризуется паразитированием половозрелых гельминтов в желудочно-кишечном тракте человека, сопровождается поражением дыхательных путей и аллергическими реакциями", – объяснил замруководителя областного департамента санэпидконтроля Гулим Досумова.

По ее словам, источником инфекции является инвазированный аскаридами человек, путь передачи – алиментарный (пищевой). Причины болезни – нарушение правил гигиены. Поэтому чаще всего и развивается у детей и у тех, кто контактирует с почвой.

До этого мы писали о том, что три человека застряли в снежном плену в Костанайской области.