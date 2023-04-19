В четырех микрорайонах Актау отключили электричество

Сбой подачи электричества произошел в 7, 8, 9, 14 микрорайонах Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", работы по устранению аварии проводят специалисты ГКП "АУЭС".

Уточняется, что на перекрестке между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами не работают светофоры – автомобильное движение регулирует полицейский.

Отметим, что 17 апреля на энергокомбинате Мангистауской области произошло отключение оборудования, что привело к перебоям с подачей электричества. В городе также не было горячей и питьевой воды.

