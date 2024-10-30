30 октября в 14 микрорайонах Актау частично отключили питьевую воду из-за срочных ремонтных работ на магистральном трубопроводе ЦУВС-3. Восстановление водоснабжения займет несколько часов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Мангистауского атомного энергокомбината, питьевая вода будет отсутствовать до 24:00.

"Уважаемые жители г. Актау! В связи со срочными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-3 сегодня, 30 октября, будет отключена питьевая вода на левый выход верхней зоны (9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, верхняя часть 14 и 15 мкр., 16, 17, 23, 24 мкр.) областного центра", – говорится в сообщении ТОО "МАЭК".

В ведомстве уточняют, что некоторые дома в микрорайонах 14, 15, 16 и 17 неполностью попадают под отключение питьевой воды.

Ранее сообщалось, что 12 прорывов произошли на теплотрассе в Актау.