Жители пригорода Актобе боятся остаться без пастбищных угодий

Жители актюбинского Орлеу рассказали, что все земли вокруг поселка раздали в долгосрочную аренду, сообщает Zakon.kz.

В Орлеу около 3 тыс. жителей. Практически каждая семья, отмечает телеканал "Астана", держит хозяйство – это более 800 голов скота на весь поселок. Но пасти овец и коров негде. Всю землю вокруг поселка раздали в долгосрочную аренду.



"Вокруг поселка есть 200 га земли. Но почти все раздали. 10 га одному отдали, 70 га другому, 30 га третьему. Нам оставили небольшой участок, но и его могут сдать в аренду. Тогда пастбищ вообще не будет! Куда скот выводить?" Житель села Орлеу Аманбек Шалабаев

Арендованные земли отвели под поля и питомник для растений. А с другой стороны поселок окружили карьеры по добыче песка. Местным жителям оставили менее 100 га, по которым к тому же проходит дорога.

"Если допустим, завтра еще перегородят все это, негде будет скот пасти. Мы не хотим, чтобы нашу землю кому-то отдавали!" Жительница села Орлеу Шолпан Аруслангалиева

Сельчане уверены, что их права ущемили и требуют справедливости. Чиновники тем временем обещали разобраться в ситуации

"Есть земельная комиссия, эта проблема будет донесена до специалистов. Люди жалуются, что нет пастбищ. Мы рассмотрим обращение и проверим, используют ли предприниматели земли по назначению". Замакима района Алматы города Актобе Галым Кобландин

Держать на особом контроле доходы и качество жизни в сельских регионах на совещании по социально-экономическому развитию страны поручил 19 апреля президент. Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужен благоприятный инвестклимат и "точки роста" в каждом районе. И у каждого сельчанина должны быть возможности для развития.

Разработана концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы. За реализацию в ответе акимы. А вот по спорным землям будет работать специальная комиссия. Что касается Орлеу, сейчас там решается вопрос о возврате 90 га угодий, отмечает телеканал.

