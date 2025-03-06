Разросшееся кладбище беспокоит жителей пригорода Актобе

В пригороде Актобе люди обеспокоены состоянием местного кладбища. Там уже хоронят впритык к сельской дороге. Погост расположен буквально в шаге от трассы. Жители просят немедленно поставить ограждение вокруг объекта, сообщает Zakon.kz.

Местные водители рассказали КТК, что такая близость кладбище небезопасна.

"Могилы уже вдоль дорог размещают. Скоро, наверное, посреди асфальта начнут хоронить. Это надо немедленно остановить. Машины туда-сюда ездят. Для покойников это тоже нехорошо". Житель села Орлеу Изтурган Досмаганбетов

Речь идет о кладбище неподалеку от пригородного села Орлеу. Погост разросся так, что покойников хоронят уже вдоль дороги. По словам местных жителей, некоторые водители даже сталкиваются с захоронениями. Да и коммунальщикам это доставляет неудобства при расчистке трассы от снега.

Оказывается, больше 80% земли на кладбище уже заполнено могилами. В компании, которая обслуживает объект, заверили, что уже начали устанавливать ограждение. И в этом году завершат работы. А новые захоронения станут возможны, только если родственники покойного найдут место где-нибудь в центре кладбища, объяснили в фирме. В противном случае предложат соседний погост.

"Предварительно мы заметили, вызвали геодезистов, отстреляли территорию. Эти захоронения находятся на территории кладбища. Никуда они не выходят. В ближайшее время будет установлено ограждение. Соответственно закону, никуда мы направо, налево не уходили". Замдиректора управляющей компании Ануар Кожанов

Отметим, что в марте 2024 года в Казахстане изменили правила захоронения на кладбищах.