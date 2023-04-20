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Легкий способ вернуть романтику в отношения посоветовала эксперт

советы Фото: pixabay
Основательница международного брачного агентства в Нью-Йорке Анурада Гупта считает, что укрепить чувства способен совместный поход в магазин за продуктами, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Metro Гупта отметила, что парам стоит относиться к пополнению запасов провизии как к свиданию: держаться за руки, прогуливаясь по рядам, играть в "камень, ножницы, бумага", выбирая закуски, или придумать собственные ритуалы. Время, проведенное в магазине, по мнению эксперта, может быть приятным для обоих партнеров и поможет укрепить связь между ними.

Кроме того, ходить вместе за покупками может быть полезно для развития навыков коммуникации, считает Гупта. Она объяснила, что, совершая покупки, люди невольно обсуждают совместный бюджет, делятся планами на ближайшие дни, учатся договариваться и идти на компромисс.

Даже когда возникают разногласия, поход в магазин за продуктами дает возможность попрактиковаться в коммуникативных навыках и разрешении конфликтов. Такое сотрудничество и взаимная поддержка помогут построить более устойчивые отношения

По словам эксперта, магазин может стать местом, благодаря которому вы можете лучше узнать партнера, наблюдая за тем, как и что он выбирает. Помимо этого, дополнительное время, проведенное вместе, по мнению эксперта, поможет чувствовать себя увереннее, снимет стресс и даст возможность запланировать настоящее свидание.

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