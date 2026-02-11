Служат ли в полиции родители младенца, найденного в мусорке в Семее – ответ ДП

В Департаменте полиции (ДП) области Абай 11 февраля 2026 года ответили на вопросы о том, являются ли родители младенца, найденного в мусорном баке, полицейскими, а также почему их не взяли под стражу, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, "подозреваемые были установлены, задержаны и доставлены для проведения необходимых процессуальных действий".

Отвечая на вопрос, почему их не поместили в изолятор временного содержания (ИВС), в полиции объяснили, что "необходимо провести дополнительные следственные действия, в том числе по установлению причины смерти ребенка".

"Сейчас проводится установление всех обстоятельств произошедшего, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения", – указано в сообщении.

Между тем в соцсетях появилась информация, что оба родителя младенца служат в полиции. Ее в ДП не подтвердили.

"Подозреваемые не являются сотрудниками полиции. Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", – отмечено в комментарии.

В ДП также подчеркнули, что ни один виновный не останется без ответственности – каждый, чья вина будет доказана, понесет заслуженное наказание.

3 февраля 2026 года в Семее в мусорном контейнере нашли тело новорожденного, завернутое в полотенце. Стражи порядка задержали 20-летнюю мать, которая заявила, что рожала дома, малыш родился мертвым.