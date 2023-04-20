Почти 2,5 тысячи голов скота передал акимат Актюбинской области сельчанам

В рамках проекта "Ауыл аманаты" акимат региона выдает жителям сел мелкий и крупный рогатый скот и лошадей. В течение пяти лет сельчане обязуются вернуть приплод от скотины в качестве выплаты долга, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день 192 семьи, проживающие в разных районах Актюбинской области, получили почти 2,5 тысячи голов скота. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

"Займ будут возвращать в течение нескольких лет полученным приплодом. К примеру, за одну корову за пять лет нужно вернуть трех телят. При выполнении этого условия товарный займ будет погашен. Это хорошее подспорье для развития личного подсобного хозяйства, открытия новых источников дохода для семьи. В целях исключения различных рисков, скот при передаче страхуют, заключается договор". Пресс-служба акимата Актюбинской области

Проект, реализуемый в регионе направлен на повышение благосостояния сельских жителей.

"Сельчанам выдают льготные займы под залог сельской недвижимости для развития сельскохозяйственного производства на базе личных подсобных хозяйств, налаживание переработки продукции и оснащение кооперативов". Пресс-служба акимата Актюбинской области

В Актюбинском Орлеу около 3 тысяч жителей. Практически каждая семья держит хозяйство, это более 800 голов скота на весь поселок. Но пасти овец и коров негде. Всю землю вокруг поселка раздали в долгосрочную аренду.