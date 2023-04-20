Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почти 2,5 тысячи голов скота передал акимат Актюбинской области сельчанам

Почти 2,5 тысячи голов скота передал акимат Актюбинской области сельчанам Фото: Zakon.kz
В рамках проекта "Ауыл аманаты" акимат региона выдает жителям сел мелкий и крупный рогатый скот и лошадей. В течение пяти лет сельчане обязуются вернуть приплод от скотины в качестве выплаты долга, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день 192 семьи, проживающие в разных районах Актюбинской области, получили почти 2,5 тысячи голов скота. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

"Займ будут возвращать в течение нескольких лет полученным приплодом. К примеру, за одну корову за пять лет нужно вернуть трех телят. При выполнении этого условия товарный займ будет погашен. Это хорошее подспорье для развития личного подсобного хозяйства, открытия новых источников дохода для семьи. В целях исключения различных рисков, скот при передаче страхуют, заключается договор". Пресс-служба акимата Актюбинской области

Проект, реализуемый в регионе направлен на повышение благосостояния сельских жителей.

"Сельчанам выдают льготные займы под залог сельской недвижимости для развития сельскохозяйственного производства на базе личных подсобных хозяйств, налаживание переработки продукции и оснащение кооперативов". Пресс-служба акимата Актюбинской области

В Актюбинском Орлеу около 3 тысяч жителей. Практически каждая семья держит хозяйство,  это более 800 голов скота на весь поселок. Но пасти овец и коров негде. Всю землю вокруг поселка раздали в долгосрочную аренду.

Читайте также

Жители пригорода Актобе боятся остаться без пастбищных угодий

О развитии Абайской области президенту доложил аким региона Нурлан Уранхаев

Правительство Казахстана лишилось ряда функций

Мария Мельникова
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
В Алматы таксист довез иностранца за 40 тыс. тенге
В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления