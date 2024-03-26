В Жамбылской области в пожаре погибло 48 голов скота
Фото: скриншот
В МЧС РК сообщили о пожаре, который произошел на территории частного жилого дома в селе Каратас Жамбылской области. В горевшем сарае погибло 47 голов мелкого рогатого скота и одна лошадь, передает Zakon.kz
По данным ведомства, площадь пожара 220 кв.м. Предварительная версия - короткое замыкание электрических проводов.
Как сообщили в МЧС, пожар был ликвидирован в течение 50 минут. На месте происшествия работали 7 спасателей и 2 ед.техники.
МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов.
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