Арест и конфискация имущества грозят жителю СКО за десяток спиленных деревьев

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали местного жителя, который вез свежеспиленные деревья. За незаконную вырубку леса мужчине грозит арест, сообщает Zakon.kz.

Полицейские проводили рейд в районе Шал акын Северо-Казахстанской области. Им попались двое жителей одного из сел, которые грузили в прицеп автомобиля стволы только что спиленных деревьев, передает Петропавловск.news со ссылкой на ДП региона.

"При проверке выяснилось, что 52-летний местный житель совершил порубку, не имея разрешительных документов. Мужчина пояснил, что нуждался в стройматериалах, о том, что данные деревья не входят в лесной фонд и запрещены к порубке, с его слов, не знал". Пресс-служба ДП СКО

Как сообщили полицейские, у сельчанина в прицепе оказались 9 стволов молодняка осины и 6 – березы спилили незаконно в лесополосе.

В отношении мужчина составлен протокол по статье "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", статья 381-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Согласно законодательству, сельчанину грозит до сорока суток ареста и конфискация имущества.

В конце прошлого года Парламент принял в двух чтениях поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Казахстана по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.

