Двое мужчин срубили дерево, известное по фильму "Робин Гуд"

Двоих мужчин в Великобритании обвиняют в вырубке знаменитого дерева на севере Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс признаны виновными по двум пунктам обвинения: один из них связан с вырубкой дерева, другой – со Стеной Адриана, на которую упало дерево.

Платан, растущий в национальном парке Нортумберленд на севере Англии, прославился среди миллионов людей по всему миру, когда появился в блокбастере Кевина Костнера 1991 года "Робин Гуд: Принц воров".

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Дерево, расположенное в месте, известном как "Сикаморовый ущелье", находилось на историческом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО – вале Адриана, который был построен около 1900 лет назад для защиты самой дальней северо-западной границы Римской империи.

В ходе судебного разбирательства прокурор Ричард Райт заявил, что вырубка дерева была актом "бессмысленного вандализма". Он подробно описал, как двое мужчин проехали 48 км ночью, чтобы добраться до дерева, прежде чем один из них срубил его, а другой снял это на видео.

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Присяжные постановили, что Грэм и Каррутерс нанесли ущерб на сумму 622 191 фунт стерлингов (426 млн 306 тыс. 358 тенге), а также нанесли ущерб Адрианову валу на сумму 1 144 фунта стерлингов (783 тыс. 834 тенге). Обвиняемым потребовалось "чуть меньше трех минут", чтобы положить конец историческому наследию.

Меру наказания им огласят в июле 2025 года.

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