#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
516.01
582.47
6.26
Мир

Двое мужчин срубили дерево, известное по фильму "Робин Гуд"

Пень, топор, трава, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 06:20 Фото: pexels
Двоих мужчин в Великобритании обвиняют в вырубке знаменитого дерева на севере Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс признаны виновными по двум пунктам обвинения: один из них связан с вырубкой дерева, другой – со Стеной Адриана, на которую упало дерево.

Платан, растущий в национальном парке Нортумберленд на севере Англии, прославился среди миллионов людей по всему миру, когда появился в блокбастере Кевина Костнера 1991 года "Робин Гуд: Принц воров".

Дерево, расположенное в месте, известном как "Сикаморовый ущелье", находилось на историческом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО – вале Адриана, который был построен около 1900 лет назад для защиты самой дальней северо-западной границы Римской империи.

В ходе судебного разбирательства прокурор Ричард Райт заявил, что вырубка дерева была актом "бессмысленного вандализма". Он подробно описал, как двое мужчин проехали 48 км ночью, чтобы добраться до дерева, прежде чем один из них срубил его, а другой снял это на видео.

Присяжные постановили, что Грэм и Каррутерс нанесли ущерб на сумму 622 191 фунт стерлингов (426 млн 306 тыс. 358 тенге), а также нанесли ущерб Адрианову валу на сумму 1 144 фунта стерлингов (783 тыс. 834 тенге). Обвиняемым потребовалось "чуть меньше трех минут", чтобы положить конец историческому наследию.

Меру наказания им огласят в июле 2025 года.

Ранее мы писали, что британке выплатили 40 тысяч долларов за то, что ее сравнили с Дартом Вейдером.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Под колесами автомобиля погиб знаменитый медведь гризли
Мир
07:20, Сегодня
Под колесами автомобиля погиб знаменитый медведь гризли
Зеленский ввел санкции против четырех стран
Мир
06:59, Сегодня
Зеленский ввел санкции против четырех стран
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива
Мир
05:59, Сегодня
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: