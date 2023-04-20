В Атырау спасатели ищут пропавшую две недели назад школьницу

Спасатели и водолазы две недели проводят поиски пропавшей шестого апреля 15-летней школьницы, сообщает Zakon.kz.

Подросток ушла из дома шестого апреля. 15-летняя девочка вышла из дома в неизвестном направлении, не предупредив родителей. Домой она больше не возвращалась.





На следующий день после пропажи сотрудники департамента по ЧС Атырауской области приступили к поисковым работам, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение всего периода водолазами ДЧС Атырауской области осуществлялись подводные водолазные спуски в ходе которых обследовано более 730 квадратных метров дна". Пресс-служба ДЧС региона

К поискам подключились волонтеры, родственники и местные жители. Они обследовали прибрежную территорию реки Урал находящуюся в зоне поиска.

"В связи с повышением уровня воды, увеличения скорости течения, а также из-за усиления скорости ветра водолазные работы прекращены". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Поиски подростка на суше продолжаются, сообщает ведомство.

19 апреля недалеко от крестьянского хозяйства "Турсын" в снегу обнаружено тело 34-летней жительницы города Экибастуза, пропавшей без вести 16 апреля, без признаков насильственной смерти.

