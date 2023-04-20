Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау спасатели ищут пропавшую две недели назад школьницу

В Атырау спасатели ищут пропавшую две недели назад школьницу Фото: Zakon.kz
Спасатели и водолазы две недели проводят поиски пропавшей шестого апреля 15-летней школьницы, сообщает Zakon.kz.

Подросток ушла из дома шестого апреля. 15-летняя девочка вышла из дома в неизвестном направлении, не предупредив родителей. Домой она больше не возвращалась.


На следующий день после пропажи сотрудники департамента по ЧС Атырауской области приступили к поисковым работам, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение всего периода водолазами ДЧС Атырауской области осуществлялись подводные водолазные спуски в ходе которых обследовано более 730 квадратных метров дна". Пресс-служба ДЧС региона

К поискам подключились волонтеры, родственники и местные жители. Они обследовали прибрежную территорию реки Урал находящуюся в зоне поиска.

"В связи с повышением уровня воды, увеличения скорости течения, а также из-за усиления скорости ветра водолазные работы прекращены". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Поиски подростка на суше продолжаются, сообщает ведомство.

19 апреля недалеко от крестьянского хозяйства "Турсын" в снегу обнаружено тело 34-летней жительницы города Экибастуза, пропавшей без вести 16 апреля, без признаков насильственной смерти.

Читайте также

Кровавой водой вынуждены поливать угодья жители Туркестанской области

Арест и конфискация имущества грозят жителю СКО за десяток спиленных деревьев

В Актюбинской области закрыли дело о теле младенца на мусорке

Мария Мельникова
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
В Алматы таксист довез иностранца за 40 тыс. тенге
В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления