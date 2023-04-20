В Атырау спасатели ищут пропавшую две недели назад школьницу
Фото: Zakon.kz
Спасатели и водолазы две недели проводят поиски пропавшей шестого апреля 15-летней школьницы, сообщает Zakon.kz.
Подросток ушла из дома шестого апреля. 15-летняя девочка вышла из дома в неизвестном направлении, не предупредив родителей. Домой она больше не возвращалась.
На следующий день после пропажи сотрудники департамента по ЧС Атырауской области приступили к поисковым работам, сообщает пресс-служба ведомства.
"В течение всего периода водолазами ДЧС Атырауской области осуществлялись подводные водолазные спуски в ходе которых обследовано более 730 квадратных метров дна". Пресс-служба ДЧС региона
К поискам подключились волонтеры, родственники и местные жители. Они обследовали прибрежную территорию реки Урал находящуюся в зоне поиска.
"В связи с повышением уровня воды, увеличения скорости течения, а также из-за усиления скорости ветра водолазные работы прекращены". Пресс-служба ДЧС Атырауской области
Поиски подростка на суше продолжаются, сообщает ведомство.
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