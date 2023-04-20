Количество квот на ЭКО сократили в Атырауской области

В этом году в рамках программы "Аңсаған сәби" власти выделили 233 квоты на проведение ЭКО жительницам Атырауской области. В прошлом году было выделено на четыре квоты больше, сообщает Zakon.kz.

Всего на три года, с 2021 по 2023, в регион направили 704 квоты на экстракорпоральное оплодотворение. Об этом рассказала Акмарал Сакыпова, руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка областного управления здравоохранения, передает KazInform.





"В 2021 году было выделено 234 квоты. Из них было освоено 135 квот, в 54 семьях родились дети. Среди детей, рожденных в рамках программы, 6 близнецов. В прошлом году для матерей, участвующих в программе, было выделено 237 квот. Вся эта квота была освоена. В этом году по программе "Аңсаған сәби" на регион выделены 233 квоты". Акмарал Сакыпова

Для получения квоты супруги должны быть не старше 49 лет. Женщина, которая желает пройти процедуру ЭКО за счет государства, должна обследоваться у медиков, результаты не должны показать серьезных проблем со здоровьем.



"Местные врачи, помогающие женщинам обрести материнство, часто обмениваются опытом с коллегами из других стран. Овладевают новыми технологиями при проведении диагностики, отборе анализов. Для обмена опытом они посетили Италию, Россию, Данию и Францию". Акмарал Сакыпова

В начале года министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Сената сообщила, что в Казахстане на учете состоят 14 тысяч бесплодных семей. Все они, по ее словам, могут расcчитывать на ЭКО в рамках проекта "Ансаган саби".

