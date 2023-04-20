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Казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции

Казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции Фото: pixabay
Турист из Казахстана получил огнестрельное ранение в Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома в провинции Чекмекёй. 

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Бегалы Талипов случайно оказался рядом. 31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении.

Сейчас он находится в одной из больниц Стамбула.

В Турции он находился вместе с семьей. Мужчина привез свою двухлетнюю дочь на лечение. Его родные  не пострадали.


24 февраля на острове Пхукет погиб известный казахстанский исполнитель Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz). Он разбился на байке.

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Анастасия Стативкина
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