Казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции

Турист из Казахстана получил огнестрельное ранение в Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома в провинции Чекмекёй.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Бегалы Талипов случайно оказался рядом. 31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении.

Сейчас он находится в одной из больниц Стамбула.

В Турции он находился вместе с семьей. Мужчина привез свою двухлетнюю дочь на лечение. Его родные не пострадали.





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