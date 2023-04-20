Появились подробности, как казахстанец получил пулю в Турции

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, что к перестрелке мужчина вообще не имеет отношения. Когда он заходил в подъезд, одна из пуль попала в него, сообщает Zakon.kz.

18 апреля в Генеральное консульство РК в Стамбуле поступил звонок от казахстанца, который сообщил, что его ранили из огнестрельного оружия.

Консул немедленно выехал к пострадавшему и отвез его в местную больницу.

"После медицинского обследования ожидает операцию по извлечению пули, его состояние сейчас стабильное", – сообщили в пресс-службе МИД РК.

В Стамбуле рядом с пострадавшим находится его супруга.



По предварительным данным, казахстанец является случайной жертвой перестрелки между местными гражданами.

Полиция проводит расследование по выяснению деталей происшествия.

Ранее стало известно, что казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции. Двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома в провинции Чекмекёй.



