Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Появились подробности, как казахстанец получил пулю в Турции

Появились подробности, как казахстанец получил пулю в Турции Фото: pixabay
В Министерстве иностранных дел РК рассказали, что к перестрелке мужчина вообще не имеет отношения. Когда он заходил в подъезд, одна из пуль попала в него, сообщает Zakon.kz.

18 апреля в Генеральное консульство РК в Стамбуле поступил звонок от казахстанца, который сообщил, что его ранили из огнестрельного оружия. 

Консул немедленно выехал к пострадавшему и отвез его в местную больницу.

"После медицинского обследования ожидает операцию по извлечению пули, его состояние сейчас стабильное", – сообщили в пресс-службе МИД РК. 

В Стамбуле рядом с пострадавшим находится его супруга.

По предварительным данным, казахстанец является случайной жертвой перестрелки между местными гражданами.

Полиция проводит расследование по выяснению деталей происшествия.

Ранее стало известно, что казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции. Двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома в провинции Чекмекёй. 


Читайте также

Около 80 человек погибли в давке при раздаче денег в столице Йемена

Казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции

Главное к утру: функции правительства сократили, распространение кори и отмена концертов Jah Khalib

Анастасия Стативкина
Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
В Алматы таксист довез иностранца за 40 тыс. тенге
В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления