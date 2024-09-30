В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове
Фото: freepik
В Московской области в торговом центре "Глобус" был найден мужчина с пулей в голове, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала РЕН-ТВ, уборщица открыла дверь туалета для лиц с ограниченными возможностями и нашла там тело мужчины с простреленной головой.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия. Обнаружено оружие.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что жителей Южной Африки стали чаще расстреливать в своих домах.
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