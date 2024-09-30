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В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове

В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 18:35 Фото: freepik
В Московской области в торговом центре "Глобус" был найден мужчина с пулей в голове, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала РЕН-ТВ, уборщица открыла дверь туалета для лиц с ограниченными возможностями и нашла там тело мужчины с простреленной головой.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия. Обнаружено оружие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жителей Южной Африки стали чаще расстреливать в своих домах.

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