В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове

В Московской области в торговом центре "Глобус" был найден мужчина с пулей в голове, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала РЕН-ТВ, уборщица открыла дверь туалета для лиц с ограниченными возможностями и нашла там тело мужчины с простреленной головой.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия. Обнаружено оружие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жителей Южной Африки стали чаще расстреливать в своих домах.

