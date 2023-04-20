Ходить в кинотеатры в Казахстане стало дороже

Цены на услуги кинотеатров по итогам марта текущего года выросли сразу на 12,3% за год. Об этом говорится в отчете Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Наибольшее удорожание было отмечено в Акмолинской области: на 66,7% за год. Среди антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (+27,7%) и Абайская (+25%) области.



Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской (+0,2%), Карагандинской (+2,8%) и Атырауской (+3,9%) областях. При этом в Шымкенте стоимость услуг кинотеатров снизилась на 2,8%.

Объем услуг в сфере показа фильмов вырос в 2,9 раза, до 23,4 млрд тенге, пишет Energyprom.kz.



Перейдем к другим культурным объектам. Удивительно, что библиотеки больше всего пользуются спросом у казахстанцев. Они заняли первую строчку среди самых популярных объектов культуры, где зарегистрировано 512 млн посещений.

Кинотеатры на втором месте – 170 млн 47,5 тыс. посещений, парки развлечений и отдыха на третьем месте – 142 млн 73,7 тыс. посещений. Затем следуют музеи – 60 млн 97,3 тыс. посещений.

