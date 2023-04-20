Введение запретов на ввоз и вывоз товара: МИИР РК наделят новыми функциями
Фото: primerminister.kz
Подготовлен проект постановления правительства РК, которым вносятся дополнения в некоторые решения правительства, в частности, касающиеся функций Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает Zakon.kz.
Так, МИИР РК наделят новыми функциями:
- вводит запреты и количественные ограничения вывоза или ввоза отдельных товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- осуществляет распределение количественных ограничений (квот) вывоза или ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- определяет размер квот и срок их действия в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- определяет порядок распределения квот в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом;
- выдает лицензии на экспорт или импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот) в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.
Как поясняется, нововведения вводятся в соответствии со статьей 18 закона "О регулировании торговой деятельности".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 мая.
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