Введение запретов на ввоз и вывоз товара: МИИР РК наделят новыми функциями

Подготовлен проект постановления правительства РК, которым вносятся дополнения в некоторые решения правительства, в частности, касающиеся функций Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает Zakon.kz.

Так, МИИР РК наделят новыми функциями:

вводит запреты и количественные ограничения вывоза или ввоза отдельных товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

осуществляет распределение количественных ограничений (квот) вывоза или ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

определяет размер квот и срок их действия в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

определяет порядок распределения квот в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом;

выдает лицензии на экспорт или импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот) в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.

Как поясняется, нововведения вводятся в соответствии со статьей 18 закона "О регулировании торговой деятельности".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 мая.