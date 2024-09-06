Министерству национальной экономики расширят функции

Подготовлено постановление правительства, которым вносятся дополнения в постановление правительства по вопросам Министерства национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках повышения доступности оказания мер государственной поддержки и надлежащего нормативного-правового регулирования в области государственной защиты предпринимательства министерство наделят новыми функциями:

разрабатывает и утверждает реестр мер государственной поддержки;

разрабатывает и утверждает типовой стандарт предоставления мер государственной поддержки;

разрабатывает и утверждает методологию по Цифровой карте бизнеса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменены некоторые функции.