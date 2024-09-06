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Министерству национальной экономики расширят функции

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, МНЭ РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 10:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлено постановление правительства, которым вносятся дополнения в постановление правительства по вопросам Министерства национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках повышения доступности оказания мер государственной поддержки и надлежащего нормативного-правового регулирования в области государственной защиты предпринимательства министерство наделят новыми функциями:

  • разрабатывает и утверждает реестр мер государственной поддержки;
  • разрабатывает и утверждает типовой стандарт предоставления мер государственной поддержки;
  • разрабатывает и утверждает методологию по Цифровой карте бизнеса. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября. 

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменены некоторые функции.

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Открытые НПА МНЭ РК Казахстан 2024 год
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