Министерству национальной экономики расширят функции
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлено постановление правительства, которым вносятся дополнения в постановление правительства по вопросам Министерства национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в рамках повышения доступности оказания мер государственной поддержки и надлежащего нормативного-правового регулирования в области государственной защиты предпринимательства министерство наделят новыми функциями:
- разрабатывает и утверждает реестр мер государственной поддержки;
- разрабатывает и утверждает типовой стандарт предоставления мер государственной поддержки;
- разрабатывает и утверждает методологию по Цифровой карте бизнеса.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.
Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменены некоторые функции.
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