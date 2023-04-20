Из Кыргызстана в Казахстан пытались незаконно ввезти табачные изделия на 5,4 млн тенге
Фото: КНБ
На автомобильном пункте пропуска "Сыпатай батыр" Жамбылской области пограничниками пресечена попытка незаконного ввоза в Республику Казахстан из Республики Кыргызстан крупной партии табачных изделий – 20 160 пачек сигарет. Инцидент произошел 14 апреля, сообщает Zakon.kz.
Предварительная оценочная стоимость товара составляет около 5 400 000 тенге, рассказали в пресс-службе КНБ.
Фото: КНБ РК
Выявленный груз передан в Управление государственных доходов Меркенского района для принятия процессуального решения.
"Наряду с этим 14 и 17 апреля 2023 года на участках пограничных отделений "Аксу" и "Кенес" Департамента ПС по Жамбылской области задержаны три гражданина Кыргызстана, нарушивших Государственную границу", – говорится в сообщении.
Фото: КНБ РК
В отношении задержанных проводятся проверочные мероприятия.
17 апреля в КНБ сообщили о коррупции в подведомственной организации.
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