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Законодательство РК

Из Кыргызстана в Казахстан пытались незаконно ввезти табачные изделия на 5,4 млн тенге

КНБ Фото: КНБ
На автомобильном пункте пропуска "Сыпатай батыр" Жамбылской области пограничниками пресечена попытка незаконного ввоза в Республику Казахстан из Республики Кыргызстан крупной партии табачных изделий – 20 160 пачек сигарет. Инцидент произошел 14 апреля, сообщает Zakon.kz.

Предварительная оценочная стоимость товара составляет около 5 400 000 тенге, рассказали в пресс-службе КНБ.

КНБ

Фото: КНБ РК

Выявленный груз передан в Управление государственных доходов Меркенского района для принятия процессуального решения.

"Наряду с этим 14 и 17 апреля 2023 года на участках пограничных отделений "Аксу" и "Кенес" Департамента ПС по Жамбылской области задержаны три гражданина Кыргызстана, нарушивших Государственную границу", – говорится в сообщении.
партия

Фото: КНБ РК

В отношении задержанных проводятся проверочные мероприятия.

17 апреля в КНБ сообщили о коррупции в подведомственной организации. 

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