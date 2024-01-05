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Законодательство РК

Вагон с табачными изделиями на 808 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан

Вагон с табачными изделиями на 808 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан Фото: phxere
Попытку ввоза вагона табачных изделий без товаросопроводительных документов стоимостью более 808 миллионов тенге из Кыргызстана пресекли сотрудники Департамента АФМ по Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно данным Агентства, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора.

"По подсчетам органов государственных доходов, она составляет более 320 млн тенге. В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение".Пресс-служба АФМ РК



В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется".Пресс-служба АФМ РК

В июне 2023 года казахстанские пограничники выявили два вагона с контрабандными сигаретами. Груз следовал из Кыргызстана без сопроводительных документов. 

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АФМ РК Казахстан Кыргызстан
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