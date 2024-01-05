Вагон с табачными изделиями на 808 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан

Попытку ввоза вагона табачных изделий без товаросопроводительных документов стоимостью более 808 миллионов тенге из Кыргызстана пресекли сотрудники Департамента АФМ по Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно данным Агентства, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора.

"По подсчетам органов государственных доходов, она составляет более 320 млн тенге. В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение". Пресс-служба АФМ РК









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В июне 2023 года казахстанские пограничники выявили два вагона с контрабандными сигаретами. Груз следовал из Кыргызстана без сопроводительных документов.