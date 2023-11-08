Ввести обязательное соцстрахование для работников кино просит депутат

Член фракции партии Respublica Нургуль Тау в депутатском запросе попросила премьер-министра ввести обязательное страхование от производственного травматизма и несчастных случаев для сотрудников киноиндустрии, сообщает Zakon.kz.

Отечественное кино в стране переживает подъем, кинопроизводство стремительно развивается. Однако в сфере киноиндустрии, по словам мажилисвуман, существуют острые проблемы, требующие безотлагательного решения.



"Первый вопрос – это безопасность людей, работающих в киноиндустрии, их социальное положение. К сожалению, на съемочных площадках иногда происходят трагические ситуации, связанные с жизнью и здоровьем людей. Из-за низкой заработной платы востребованные специалисты уезжают в другие страны. Для того, чтобы улучшить условия жизни работников киноиндустрии, необходимо ввести в законодательство обязательное страхование от производственного травматизма и несчастных случаев для специалистов отрасли, правила нормирования труда, социальные гарантии". Нургуль Тау

Второй вопрос, который она затронула, – нехватка кинотеатров. По официальным данным, без учета крупных городов, в одном регионе в среднем действует четыре кинотеатра. Это, по мнению депутата, сдерживает развитие предпринимательства в сфере кино в отдаленных регионах и создает трудности с показом отечественной кинопродукции сельской аудитории.

"Но мы не должны забывать, что кинематография оказывает огромное влияние на зрителя и развитие всего общества. Мы предлагаем открывать кинотеатры в районах, где нет кинотеатров, при участии правительства и при поддержке предпринимателей с учетом количества жителей". Нургуль Тау

Также она отметила, что отечественным кинематографистам приходится обращаться к представителям крупнейших американских киностудий (Sulpak Cinema, Меломан) за возможностью показать свои фильмы на большом экране. Такая ситуация возникает из-за того, что официальные представители этих компаний заранее забронировали время всех сеансов в кинотеатрах.

"В целях поддержки отечественных кинематографистов рекомендуем ввести квоту на показ казахстанских фильмов во всех кинотеатрах на всех сеансах, включая прайм-тайм. Данная квота должна быть введена с учетом международных обязательств Казахстана и общего количества изначально проданных билетов на просмотр отечественного фильма". Нургуль Тау

Кроме того, по словам Нургуль Тау, в Казахстане нужна единая информационная система кинотеатров в целях обеспечения открытой работы субъектов кинорынка. Эта система будет способствовать получению подробной информации о фильмах, демонстрируемых в кинотеатрах, защите прав интеллектуальной собственности и контролю за качественным выполнением указанной квоты.

"Необходимо решить вопрос дубляжа зарубежных фильмов. Сегодня дубляж иностранных фильмов на казахский язык зачастую осуществляется на средства частных предпринимателей. В большинстве случаев это делается непрофессионально, у нас практически нет специалистов по дубляжу. Вот почему в казахской версии мы слышим голоса лишь нескольких человек. Для решения этой проблемы мы предлагаем открыть на базе АО "Казахфильм" профессиональную студию дубляжа, полностью оборудованную, соответствующую международным стандартам и имеющую специальные сертификаты. Необходимо открыть специальность "дубляж" в высших учебных заведениях и увеличить количество лекций по этому направлению". Нургуль Тау

Согласно графику премьер, количество фильмов отечественного производства в последние годы неизменно растет. Так, в 2022 году на экраны кинотеатров страны вышло 38 полнометражных фильмов локального производства, валовый сбор суммарно составил более 9,5 млрд тенге.